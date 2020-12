Die Spielunterbrechung am Dienstag hat Paris St-Germain auf dem Weg zum Gruppensieg nicht stoppen können.

Einen Tag nach dem Rassismus-Eklat in Paris setzte sich das Team von Coach Thomas Tuchel in der Champions League gegen Istanbul Basaksehir mit 5:1 (3:0) durch und verdrängte damit RB Leipzig in der Abschlusstabelle der Gruppe H noch von der Spitze.

Vor der Partie, die am Mittwoch ab Spielminute 14 fortgesetzt wurde, knieten die Profis beider Mannschaften zur «Black lives matter»-Geste nieder. An dieser Aktion beteiligte sich auch das neue Schiedsrichtergespann unter der Leitung des Niederländers Danny Makkelie.

Neymar und Mbappé trumpfen auf

In einer einseitigen Partie stellte der französische Meister schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. Superstar Neymar traf in der 21. und 38. Minute, in der 42. Minute verwandelte Kylian Mbappé einen Foulelfmeter. Nach dem Seitenwechsel waren Neymar (50.) und Mbappé (62.) erneut erfolgreich, für die überforderten Gäste traf Mehmet Topal (57.).