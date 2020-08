Nach dem Triumph in der Champions League stellen die Bayern-Akteure das Kollektiv in den Mittelpunkt.

Für Bayern München war es eine Champions-League-Saison der Superlative: 11 Spiele, 11 Siege, 43 Tore. Mit dem Sieg gegen PSG im Final machte der deutsche Rekordmeister das Triple perfekt.

Seit Hansi Flick im letzten Herbst die Mannschaft übernahm, kannte die Mannschaft nur noch eine Richtung: zum nächsten Sieg. Das betonte auch Routinier Thomas Müller: «Wir haben eine grosse Reise hinter uns, das ist der Wahnsinn. Wir kamen vom Gefühl her von relativ weit unten im Herbst, dann haben wir einen Lauf hingelegt, der sensationell ist.»

In dieser Mannschaft wird darum gestritten, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf.

Auf das Spiel angesprochen, meinte der 30-Jährige: «Natürlich brauchten wir heute auch ein Quäntchen Glück. Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir waren von Beginn weg da und jetzt sind wir ganz oben.»

Vor allem die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft sieht Müller als wichtiger Faktor für den Erfolg: «Natürlich: Wenn du immer gewinnst, ist die Stimmung gut. In dieser Mannschaft wird aber darum gestritten, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf. (...) In dieser Kampagne hat einfach alles zusammengepasst.»

Auf die Frage, ob er nun auch so etwas wie Genugtuung empfinde, erklärte Müller: «Natürlich freue ich mich, dass ich nochmal zeigen konnte, dass ich nicht auf den Altglas-Container gehöre, sondern noch ein bisschen was im Tank habe.»

Legende: Formte die Mannschaft zu einem Kollektiv Trainer Hansi Flick (links). imago images

Auch Trainer Hansi Flick ist beeindruckt von seiner Mannschaft: «Die Entwicklung des Teams innerhalb der letzten 10 Monaten war unglaublich. Für mich war immer wichtig, dass wir im Team eine gegenseitige Wertschätzung haben und das hatten wir.»

Youngster Joshua Kimmich meinte nach dem Finalsieg: «Das ist der grösste Tag in meiner Karriere. Es ist gar nicht zu beschreiben, was man empfindet, wenn man mit so einer Truppe auf dem Platz steht.»

Torhüter Manuel Neuer bläst ins gleiche Horn wie seine Teamkollegen: «Dieser Triumph ist eine Teamleistung durch und durch. Es hat fast noch nie so Spass gemacht in dieser Mannschaft zu spielen wie jetzt – und ich bin doch schon sehr lange dabei.»