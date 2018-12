YB schlägt Juventus Turin zum Abschluss der CL-Kampagne 2:1 und feiert den 1. Sieg der Klubgeschichte in der «Königsklasse».

Beide Treffer der Berner erzielt Guillaume Hoarau.

Juventus darf sich trotz der Niederlage über den Gruppensieg freuen.

Vor dem Spiel im Stade de Suisse sprachen alle von Juventus' Cristiano Ronaldo. Nach der Partie gehören die Schlagzeilen Guillaume Hoarau: Der YB-Stürmer versenkte nach einer halben Stunde einen Penalty eiskalt. Zuvor hatte Alex Sandro im Strafraum Nicolas Moumi Ngamaleu zu Boden gedrückt.

Und nach 68 Minuten liess Hoarau nach einem perfekt gespielten Konter mit einem präzisen Schuss in die tiefe Ecke Juve-Goalie Wojciech Szczesny keine Chance.

Der erste Champions-League-Sieg in der YB-Geschichte geht aber natürlich nicht nur auf Hoaraus Konto. Der Schweizer Meister überzeugte mit einer solidarischen, kämpferischen Glanzleistung. Auf der Seite spielte Kevin Mbabu ebenso stark wie die junge Innenverteidigung mit Sandro Lauper und Aly Camara.

Juventus hatte zwar deutlich mehr Spielanteile als YB, tat sich über weite Strecken der Partie aber äusserst schwer, zu echten Torchancen zu kommen. Und kamen die Italiener doch einmal durch, war Marco Wölfli, der den Vorzug vor David von Ballmoos erhielt, auf dem Posten.

Juve-Schlussoffensive ohne Wirkung

Nur einmal musste sich Wölfli geschlagen geben: Ein Hammer des eingewechselten Paulo Dybala läutete 10 Minuten vor Ende die Juve-Schlussoffensive ein. Der Ausgleich wollte aber trotz Dauerdruck und mehrerer hervorragender Möglichkeiten nicht mehr fallen.

In der 93. Minute half YB dann auch das Glück. Dybala traf mit einem weiteren Hammer erneut spektakulär ins Tor. Der Treffer zählte aber nicht, weil Ronaldo im passiven Offside die Sicht von Wölfli behinderte.

Und sonst? Spielte Ronaldo stark. Der Superstar aus Portugal hatte bereits in der Startviertelstunde zweimal die Führung auf dem Fuss. Dybalas Treffer bereitete Ronaldo vor und in der Schlussphase traf der Superstar mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Juventus dank ManUtd-Niederlage Gruppensieger

Lange dürfte Juventus Turin nicht an der Niederlage zu knabbern haben. Weil Valencia gegen Manchester United im 2. Spiel der Gruppe H mit 2:1 gewann, dürften sich die Italiener trotz der Niederlage in Bern über den Gruppensieg freuen. Die Schlagzeilen aber, die gehören an diesem Tag YB und Hoarau.

