Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat für sein hitziges Wortgefecht mit Atletico Madrids Trainer Diego Simeone in der Champions League viel Zuspruch bekommen. «Übrigens wunderbare Szene von Sebastian Kehl an der Seitenlinie mit Simeone... Stärke zeigen, wenn angemessen! Mehr davon beim Rückspiel!!!», schrieb Tennis-Legende Boris Becker auf der Plattform X.

Auch für TV-Experte Michael Ballack war Kehls Reaktion «absolut» die richtige. Man kenne die Verhaltensweisen von Atletico, inklusive Trainer. Ballack meinte: «Du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Wir kennen Simeone an der Linie. Wenn der Schiedsrichter da nicht eingreift, ist es sicherlich auch mal erforderlich, ihn zurechtzuweisen. Da hat sich Sebastian Kehl berufen gefühlt, das mal zu machen.»

Ex-Lugano-Spieler trennte Streithähne

TV-Bilder hatten gezeigt, wie der aufgebrachte Simeone, der für seine teils explosiven Ausbrüche an der Seitenlinie bekannt ist, auf Kehl zuging und diesen zweimal mit den Händen am Oberkörper leicht wegdrückte. Kehl liess sich weder wegschubsen noch provozieren. Simeones Assistent Nelson Vivas (spielte einst bei Lugano) trennte schliesslich die beiden Streithähne. Er schob seinen Chef zur Seite, ein weiterer Mann drängte Kehl zurück in Richtung BVB-Bank.

«In der Situation kommen Emotionen mal zusammen. Es ging darum, heute dagegenzuhalten, das war in der Situation der Fall. Mehr war es auch nicht», sagte Kehl nach Dortmunds 1:2-Niederlage im aufgeladenen Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend. Grund für den Disput war eine Szene auf dem Platz. Atletico fuhr einen Konter, obwohl Emre Can verletzt am Boden lag. Kehl: «Das weiss er, das weiss ich und dann war es auch erledigt.»

08:34 Video Zusammenfassung Atletico – Dortmund Aus Champions League – Highlights vom 10.04.2024. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 34 Sekunden.

Heisses Rückspiel erwartet

Der Argentinier Simeone ist für seine heissblütige Art bekannt, immer wieder versuchte er mit wilden Gesten und viel Geschrei, sein Team und auch das Publikum im Estadio Metropolitano zu pushen, was in der ersten Halbzeit auch funktionierte. Dortmund wirkte fast eingeschüchtert von der Atmosphäre und der aggressiven Art des Gegners.

Mit dem ausverkauften Stadion zu Hause im Rücken rechnet sich der BVB im Rückspiel nächsten Dienstag nun aber einiges aus. «Wir gehen mit dem guten Gefühl raus, dass wir das nächste Woche regeln können. Es ist definitiv noch nicht vorbei», sagte Kehl.