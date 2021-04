Legende: Beim BVB läuft es nicht Marco Reus in der Partie gegen Frankfurt imago images/archiv

Es war ein weiterer enttäuschender Auftritt von Borussia Dortmund in der Bundesliga. Gegen Frankfurt setzte es am letzten Samstag im Direktduell um die Champions-League-Plätze eine bittere 1:2-Niederlage ab. Damit wuchs der Rückstand auf die Hessen auf dem 4. Tabellenrang 7 Runden vor Schluss auf 7 Punkte an.

Der Kampf um die CL-Plätze in der Bundesliga 1. Bayern München

64 2. RB Leipzig

57

3. VfL Wolfsburg

54 4. Eintracht Frankfurt

50 5. Borussia Dortmund

43 6.

Bayer Leverkusen

43

Das erneute Erreichen der Champions League scheint für die Borussen immer unwahrscheinlicher. Es wäre das erste Mal seit 6 Jahren, dass die Schwarz-Gelben die «Königsklasse» verpassen würden. Die am Wochenende wohlmöglich verspielte Qualifikation macht wohl kaum Mut für die bevorstehende Aufgabe.

Watzke greift die Mannschaft an

Am Dienstagabend steht das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City auf dem Programm. Gegen den souveränen Tabellenführer in der Premier League dürfte Wiedergutmachung für die Deutschen mehr als schwierig werden. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht Dortmund in der «klaren Aussenseiterposition».

Die Mannschaft hat mich masslos enttäuscht.

Insbesondere nach den jüngsten Auftritten scheint die Geduld beim 61-Jährigen am Ende zu sein. «Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft masslos enttäuscht», äusserte sich Watzke gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Nicht nur Watzke riss nach der Niederlage im Big-Point-Spiel gegen Frankfurt der Geduldsfaden. «Auf die Europa League habe ich keinen Bock», schimpfte Emre Can nach dem letzten Wochenende.

Konsequenzen für die Kaderplanung

Das drohende Verpassen der lukrativen Königsklasse dürfte auch die Kaderplanung für die kommende Saison laut Mats Hummels massgeblich beeinflussen. «Logischerweise hat das finanzielle Konsequenzen. Es kann sein, dass man einen nicht kaufen kann, den man haben will, und einen verkaufen muss, den man halten will.»

Klare Worte nach den enttäuschenden Resultaten in der heimischen Liga. Ein Hintertürchen bietet jedoch der laufende Wettbewerb. Mit einem Triumph in der Champions League könnte die Borussia das Ticket für die neue Saison doch noch lösen – eine alles andere als einfache Aufgaben.