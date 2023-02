2:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt: Der designierte italienische Meister Napoli legt im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals vor.

Während Starstürmer Osimhen zum 1:0 trifft, sieht Frankfurts Toptorschütze Kolo Muani (58.) Rot.

Im zweiten Spiel des Abends feiert Titelverteidiger Real Madrid in Liverpool einen furiosen 5:2-Erfolg.

Vor Anpfiff zündeten die Frankfurter Fans im mit gut 50'000 Zuschauern ausverkauften Eintracht-Stadion ein grosses Feuerwerk. Auf dem Platz blieb das Heim-Team, immerhin amtierender Europa-League-Sieger, aber einiges schuldig. Das Team von Coach Oliver Glasner mit Nationalspieler Djibril Sow in der Startelf setzte zwar ein mutiges Offensiv-Pressing auf. Damit liefen sie jedoch in die stets brandgefährlichen Konter der Gäste.

Schliessen 00:33 Video Osimhen veredelt perfekten Napoli-Konter zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 21.02.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden. 00:32 Video Trapp hält Kwaratskelias Penalty Aus Sport-Clip vom 21.02.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

34. Minute: Der pfeilschnelle Mexikaner Irving Lozano trifft zuerst nur den Pfosten. Der Ball fliegt seitlich in Richtung Strafraumgrenze, wo Frankfurts Aurelio Buta Napoli-Stürmer Victor Osimhen umsäbelt. Den fälligen Penalty sieht Spielmacher Kwicha Kwaratskelia jedoch vom stark reagierenden Kevin Trapp pariert.

Der pfeilschnelle Mexikaner Irving Lozano trifft zuerst nur den Pfosten. Der Ball fliegt seitlich in Richtung Strafraumgrenze, wo Frankfurts Aurelio Buta Napoli-Stürmer Victor Osimhen umsäbelt. Den fälligen Penalty sieht Spielmacher Kwicha Kwaratskelia jedoch vom stark reagierenden Kevin Trapp pariert. 40. Minute: Die Süditaliener zeigen sich unbeeindruckt. Abräumer Stanislav Lobotka unterbindet einen Pass von Mario Götze, lanciert über rechts Lozano, der in der Mitte Osimhen bedient. Der Nigerianer (18 Liga-Tore) stolpert den Ball zur Führung ins Tor.

00:31 Video Frankfurts Starstürmer Kolo Muani sieht direkt Rot Aus Sport-Clip vom 21.02.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Kolo Muani tritt – «Kwaradona» zaubert

Frankfurt erspielte sich auch in der zweiten Halbzeit kaum Torchancen, der Klassenunterschied war augenscheinlich. Bezeichnend: Eintrachts formstarker Stürmerstar Randal Kolo Muani konnte sich kaum in Szene setzen. Nach einer knappen Stunde sah der Franzose gar direkt Rot. Im Zweikampf mit Zambo Anguissa stand er dem Kameruner auf den Fuss – ein harter, aber vertretbarer Entscheid.

In der 65. Minute erlebten die Zuschauer dann die Magie, welche das Napoli von Trainer Luciano Spalletti in dieser Saison so oft verströmt. Kwaratskelia legte einen Ball per Hacke auf Captain Giovanni Di Lorenzo zurück, welcher zum 2:0 einschob. Der Georgier, in Anlehnung an die Napoli-Ikone «Kwaradona» genannt, liess seine Klasse doch noch aufblitzen.

00:34 Video Kwaratskelia legt per Hacke auf – Di Lorenzo macht das 2:0 Aus Sport-Clip vom 21.02.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Frankfurt muss sich für das Rückspiel am 15. März etwas einfallen lassen. Die Neapolitaner scheinen auch in der «Königsklasse» kaum zu stoppen. Bereits 22 Treffer stehen in der laufenden CL-Kampagne zu Buche, kein Team traf öfter.