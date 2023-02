Real Madrid gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Liverpool diskussionslos 5:2.

In einer spektakulären Partie drehen die Madrilenen einen 0:2-Rückstand. Vinicius und Karim Benzema treffen je doppelt.

Liverpool kann den «Real-Fluch» damit nicht ablegen und kassiert die 6. Niederlage aus den letzten 7 Direktduellen.

Im anderen Spiel des Abends setzt sich Napoli mit 2:0 in Frankfurt durch.

Kurz nach der Pause machten die Madrilenen vor den über 50'000 verblüfften Anfield-Zuschauern die Wende perfekt: Verteidiger Eder Militao wurde nach einem Eckball von der Liverpool-Defensive komplett vergessen und konnte mühelos zum 3:2 einnicken.

Für die Engländer, die einst noch 2:0 geführt hatten, war dies der K.o.-Schlag. Spätestens aber, als Karim Benzemas Abschluss von Joe Gomez unglücklich und unhaltbar zum 4:2 ins eigene Tor abgelenkt wurde (55.).

Während sich die «Reds» und Trainer Jürgen Klopp noch fragten, wie sie an der berüchtigten Anfield Road erstmals überhaupt 4 Gegentore im Europacup kassieren konnten, doppelte Benzema bereits nach: Mit einer Finte liess er die gesamte Hintermannschaft aussteigen und stach mit dem 5:2 in der 67. Minute noch tiefer in das Liverpooler Herz.

In der Schlussphase kam von beiden Seiten nicht mehr viel. Liverpool muss damit gegen «Angstgegner» Real Madrid die nächste Pleite in der «Königsklasse» einstecken: Aus den letzten 7 Duellen verloren die «Reds» nur das Viertelfinal-Rückspiel 2021 (0:0) nicht, schieden aber wegen der 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel trotzdem aus.

Kunststücke und Böcke im Doppelpack

Die erste Halbzeit war an Spektakel und Dramatik kaum zu überbieten gewesen. Liverpool legte dabei zuerst los:

4. Minute, das Kunststück : Darwin Nunez packt seinen fast schon berüchtigten Hackenabschluss aus und verwandelt eine Hereingabe von Mohamed Salah phänomenal.

: Darwin Nunez packt seinen fast schon berüchtigten Hackenabschluss aus und verwandelt eine Hereingabe von Mohamed Salah phänomenal. 14. Minute, der Bock: Thibaut Courtois kriegt einen Rückpass zugespielt, zögert und spielt den Ball dann aus Versehen mit dem Knie von sich weg. Salah sagt danke und staubt ab zum 2:0.

Nach dem doppelten Rückschlag schaltete sich auch Real Madrid in die verrückte Startphase ein, und das beinahe identisch:

21. Minute, das Kunststück : Vinicius tänzelt an der Strafraumgrenze, spielt einen Doppelpass mit Benzema, tänzelt weiter und schlenzt den Ball dann magistral in die weite Ecke.

: Vinicius tänzelt an der Strafraumgrenze, spielt einen Doppelpass mit Benzema, tänzelt weiter und schlenzt den Ball dann magistral in die weite Ecke. 36. Minute, der Bock: Diesmal erhält Alisson einen Rückpass zugespielt, wartet kurz ab und schiesst dann direkt den heransprintenden und sich bereits abdrehenden Vinicus ab. Der Ball fliegt unglücklich ins eigene Tor zum 2:2-Ausgleich.

Und als ob der Action nicht genug war, mussten Courtois und Alisson auch um die Tore herum mehrmals eingreifen. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte dann Liverpools Andy Robertson mit den Zehenspitzen knapp vor dem einschussbereiten Rodrygo klären.

Für das Rückspiel am 15. März im Santiago Bernabeu ist Liverpool mit dieser Hypothek ultimativ gefordert.