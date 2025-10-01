Legende: Zwei Penaltys, zwei Tore Anthony Gordon stellt den Newcastle-Sieg bei Union St-Gilloise sicher. Imago/Sportimage

Fabian Schärs Newcastle gewinnt in der Champions League bei Marc Gigers Union St-Gilloise souverän.

Karabach Agdam setzt seinen erstaunlichen Lauf fort.

Am Abend kommt es unter anderem zur Partie Monaco – Manchester City (live auf SRF zwei)

Union St-Gilloise – Newcastle 0:4

Nach der knappen Heimniederlage gegen Barcelona ist Newcastle United zu den ersten Punkten der diesjährigen Champions-League-Ligaphase gekommen. Der Premier-League-Vertreter siegte bei Union Saint-Gilloise mit 4:0. Nick Woltemade mit einem feinen Hacken-Ablenker, zweimal Anthony Gorden vom Elfmeterpunkt und Harvey Barnes nach einem Konter trafen für die Engländer, die mit Effizienz glänzten. Der junge Schweizer Marc Giger wurde bei den Belgiern bei Halbzeit eingewechselt. Fabian Schär kam bei Newcastle nur für die Schlussminuten zum Einsatz.

Karabach – Kopenhagen 2:0

Der aserbaidschanische Vertreter Karabach Agdam sorgt weiter für Furore. Nach dem 3:2-Comebacksieg am Starttag gegen Benfica Lissabon gewann das Team von Trainer Gurban Gurbanov auch gegen den FC Kopenhagen. Der französische Captain Abdellah Zoubir und der ghanaische Joker Emmanuel Addai erzielten die Treffer.

Champions League