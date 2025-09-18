Newcastle United – FC Barcelona 1:2

In einer intensiven Partie mit Chancen auf beiden Seiten machte Marcus Rashford den Unterschied. Der Barcelona-Neuzugang profitierte bei seinem Kopfball davon, dass ihm Fabian Schär zu viel Raum liess. (58.). Zu allem Übel musste der Schweizer kurze Zeit später ausgewechselt werden. Ein Schuss von Rashford hatte ihn hart am Kopf erwischt (51.). Anschliessend traf der Engländer Rashford sehenswert aus der Distanz (67.). Die «Magpies» konnten den ballsicheren Katalanen in der Folge lange nichts mehr entgegensetzen. Die mit dem schön herauskombinierten 1:2 durch Anthony Gordon lancierte Aufholjagd Newcastles kam zu spät. Barças Mission, den ersten «Henkelpott» seit 2015 einzusacken, ist somit erfolgreich lanciert.

Kopenhagen – Leverkusen 2:2

Für Kasper Hjulmand war es nach vielen Jahren als Klub- und Nationaltrainer in Dänemark eine Rückkehr ins Parken-Stadion. Doch die Freude darüber wich beim Leverkusen-Trainer nach 8 Minuten: Jordan Larsson versenkte den Ball per Dropkick zur Kopenhagener Führung. Nach Chancen beiderseits schritt Spezialist Alejandro Grimaldo zum Freistoss und traf herrlich zum 1:1 (82.). Robert sorgte für den vermeintlichen FCK-Sieg. Doch ein Eigentor von Pantelis Hatzidiakos (90.) machte diesen noch zunichte.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray 5:1

Vor einer nicht unbeträchtlichen Anzahl türkischer Fans ging Galatasaray in der 8. Minute durch Yunus Akgün in Führung. Ein Eigentor (37.) besorgte den Ausgleich. Als die Fans in Frankfurt schon mit dem Pausenpfiff rechneten, schlug die Eintracht eiskalt doppelt zu. Erst Can Uzun aus der Drehung, dann Jonathan Burkardt per Kopf bescherten den Gastgebern einen beträchtlichen Vorteil. Der Widerstand «Galas» um Neuzugang Leroy Sané und Regisseur Ilkay Gündogan war damit gebrochen.

Brügge – Monaco 4:1

Es war ein Weckruf für die Belgier, als Monaco nach 9 Minuten einen Penalty erhielt. Doch der Verursacher, Keeper Simon Mignolet, machte den Fehler wett. Anschliessend spielte nur noch das Heimteam. Gegen ein überfordertes ASM mit Philipp Köhn im Tor (Denis Zakaria fehlte verletzt) war der Führungstreffer durch Nicolo Tresoldi (32.) überfällig. Raphael Onyedika (40.) und Hans Vanaken (42.) legten noch vor der Pause nach. Danach sank die Intensität, beide Equipen netzten je einmal ein.

Sporting Lissabon – Kairat Almaty 4:1

Hatte sich Stadtrivale Benfica zwei Tage zuvor noch gegen Qarabag blamiert (2:3), gab sich Sporting gar keine Blösse. Die Equipe aus Lissabon dominierte gegen den kasachischen Vertreter nach Belieben. Die ersten beiden Tore erzielte jeweils Trincao mit herrlichen Schlenzern (44./65.). Mit einem Doppelschlag sorgten Santos und Quenda (67./68.) für das klare Verdikt. Die Portugiesen hätten auch höher gewinnen können. Morten Hjulmand scheiterte kläglich per Penalty (21.). Luis Suarez traf erst den Pfosten (37.), dann die Latte (48.). Kairat durfte sich immerhin über einen Ehrentreffer freuen.

Champions League