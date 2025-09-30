Legende: Bejubeln den ersten Streich des Hattrick-Schützen Vinicius Junior (l.) und Kylian Mbappé. Reuters/Pavel Mikheyev

Real Madrid gewinnt sein zweites Spiel in der «Königsklasse» auch dank Kylian Mbappé.

Atalanta dreht sein Heimspiel gegen Brügge.

Qairat Almaty – Real Madrid 0:5

Real hat in der Ligaphase der Champions League den zweiten Pflichtsieg eingefahren. Beim 5:0 im kasachischen Almaty sorgte Kylian Mbappé mit einem Hattrick fast im Alleingang für die Show: Der Franzose traf per verwandeltem Foulelfmeter (25.), mit einem frechen Heber (52.) und einem satten Schuss (73.). Die Joker Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Diaz (93.) waren in der Schlussphase ebenfalls erfolgreich. Underdog Qairat hatte bereits nach 12 Sekunden eine Grosschance auf das 1:0 gehabt.

Atalanta Bergamo – Brügge 2:1

Atalanta hat auf die 0:4-Niederlage zum Auftakt der CL-Kampagne in Paris eine Reaktion gezeigt und beim 2:1 gegen Brügge die ersten Punkte eingefahren. Zwar gingen die Belgier vor der Pause durch Christos Tzolis in Führung, nach dem Pausentee drehten Lazar Samardzic per Penalty (74.) und Marko Pasalic per Kopf (87.) das Skore aber noch. Brügge, das am 1. Spieltag Monaco mit 4:1 abgefertigt hatte, erlebte so einen ersten Dämpfer.

