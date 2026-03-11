«Wir sollten uns gegenüber niemandem unterlegen fühlen», so der Real-Trainer vor dem Duell mit Manchester City.

Legende: Ist guten Mutes für Mittwoch Real-Trainer Alvaro Arbeloa. IMAGO ZUMA Press

Kein Kylian Mbappé, kein Rodrygo, kein Jude Bellingham: Real Madrid fehlt es im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City an reichlich Offensivpower. Dazu kommen die Ausfälle von Alvaro Carreras, Dani Ceballos, Eder Militao und David Alaba.

Trotz der namhaften Absenzen sieht Coach Alvaro Arbeloa seine Equipe favorisiert: «Es spielt keine Rolle, wer vor uns steht, wir sind Real Madrid und wir sollten uns gegenüber niemandem unterlegen fühlen.» Das sind kühne Worte, zumal seine Mannschaft beim letzten (blutleeren) Heimauftritt dem Madrider Vorstadtklub Getafe 0:1 unterlag.

Dauerduell in der Champions League

15-mal begegneten sich die beiden Teams in den letzten 14 Jahren, zuletzt in der Ligaphase im Dezember. Damals gewannen die Engländer mit 2:1.

In den vergangenen 4 Saisons trafen Real und ManCity stets in der K.o.-Runde der Champions League aufeinander. Dreimal setzte sich dabei der Rekordsieger aus der spanischen Hauptstadt durch – so auch im vergangenen Jahr, als es bereits in den Playoffs zum Aufeinandertreffen kam.

