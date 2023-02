Benfica Lissabon entscheidet das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals auswärts bei Brügge mit 2:0 für sich.

Joao Mario per Penalty und David Neres treffen für die Portugiesen.

Das Rückspiel findet am 7. März in Lissabon statt.

Borussia Dortmund feiert gegen Chelsea einen 1:0-Heimsieg.

Am 1. Februar hatte Benfica Lissabon den Abgang seines Antreibers Enzo Fernandez hinnehmen müssen. Der argentinische Weltmeister wechselte zu Chelsea. Der personelle Rückschlag scheint die Portugiesen aber nicht aus dem Konzept gebracht zu haben. Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals setzten sie ihren eindrücklichen Lauf aus der Gruppenphase (Platz 1 vor PSG und Juventus) fort.

Mit dem 2:0-Erfolg im Hinspiel in Brügge schuf sich Benfica eine gute Ausgangslage, um zum zweiten Mal in Folge in die Viertelfinals der «Königsklasse» einzuziehen. Die vorentscheidenden Szenen ereigneten sich nach 50 Minuten: Brügges Jack Hendry traf Gonçalo Ramos im Strafraum am Fuss, Schiedsrichter Davide Massa zeigte sofort auf den Punkt. Mit etwas Glück verwandelte Joao Mario den fälligen Penalty zur 1:0-Führung.

01:02 Video Hendry mit dem Foul – Joao Mario trifft mit Glück Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Neres sorgt für Entscheidung

Brügge war besser in die Partie gestartet und verzeichnete die ersten Möglichkeiten. Die Gäste aus Lissabon wurden nach rund 20 Minuten gefährlicher. Die beste Chance zur Führung vergab Benficas Rafa Silva, der aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Kurz vor der Pause jubelte dann aber Brügge. Odois vermeintliches Führungstor wurde wegen Abseits aber nicht gegeben.

Im Anschluss an den Penaltytreffer zog sich Lissabon vorübergehend etwas zurück, Brügge kam zu weiteren Möglichkeiten, zeigte sich aber zu wenig effizient. Und so war es schliesslich David Neres, der in der Schlussphase alles klar machte. Der Stürmer entwischte der gegnerischen Abwehr und schob trocken zum 2:0 ein.

So geht's weiter

Die Entscheidung, welches der beiden Teams den Vorstoss in die Viertelfinals schafft, fällt erst in knapp drei Wochen. Das Rückspiel findet am Dienstag, 7. März, in Lissabon statt.