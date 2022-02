Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam trennen sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 2:2.

Die Niederländer verpassen damit erstmals in dieser Kampagne den Sieg. In der 2. Hälfte kam von Ajax zu wenig.

Das zweite Spiel vom Mittwochabend zwischen Atletico Madrid und Manchester United endet ebenfalls unentschieden.

Ajax Amsterdam war mit breiter Brust nach Lissabon gereist. Eine makellose Bilanz von 6 Siegen in der Champions-League-Gruppenphase sowie zuletzt 10 Vollerfolge in den heimischen Wettbewerben hätte den Niederländern Selbstvertrauen geben sollen.

Das war aber nur in der 1. Halbzeit der Fall, nach der Pause brachten sie zu wenig Gefahr aufs gegnerische Tor. Dafür drehte Benfica, das ohne den verletzten Schweizer Haris Seferovic antrat, ordentlich auf und drückte beim Stand von 1:2 auf den Ausgleich.

Nachdem die Portugiesen wiederholt an kleinen Ungenauigkeiten oder am gegnerischen Goalie Remko Pasveer gescheitert waren, fiel in der 72. Minute der ersehnte Treffer. Pasveer konnte einen Weitschuss nicht wie gewünscht klären, den Abpraller verwertete dann Roman Yaremchuk per Kopf souverän zum verdienten 2:2.

Haller trifft weiter

Die intensive erste Halbzeit hatte Sébastien Haller geprägt. Der Ajax-Stürmer, der in seiner Premieren-Saison in der Champions League bereits 10 Treffer auf dem Konto hatte, war auch in dieser Partie erfolgreich – zunächst aber auf der falschen Seite. Haller lenkte einen Ball von Jan Vertonghen, der nach einem Eckball mustergültig nachsetzte, unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor ab (26.).

Nur 3 Minuten später bügelte der Ivorer seinen Fehler jedoch aus: Er verwandelte einen Abpraller via Innenpfosten zum 2:1 und erzielte damit sein 11. CL-Tor. Das ist Rekord, noch nie zuvor waren einem Spieler in seiner Debüt-Saison in der «Königsklasse» derart viele Treffer gelungen.

Das 1:0 für die Niederländer hatte Dusan Tadic mit einer Direktabnahme in der 18. Minute markiert. Der Captain jubelte damit über seinen insgesamt 10. CL-Treffer. Seinen ersten hatte er vor 4 Jahren erzielt – damals ebenfalls gegen Benfica.

In der 2. Halbzeit liess jedoch auch Tadic nach und musste mit seinem Team das Unentschieden sowie das Ende der Siegeszugs hinnehmen. Für das Rückspiel vom 15. März in Amsterdam ist damit noch alles offen, Ajax wird mit den heimischen Fans im Rücken zum Gewinnen zurückkehren wollen.