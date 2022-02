Atletico Madrid muss sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester United zuhause mit einem 1:1 begnügen.

Die Madrilenen führen lange, verzeichnen 2 Aluminium-Treffer, sind beim Gegentor aber einen Moment lang unkonzentriert.

Im zeitgleich stattfindenden Match zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam gibt es ebenfalls keinen Sieger.

Die spielprägende Szene ereignete sich schon früh in der Partie. Bereits nach 7 Minuten zeigte sich Atleticos Renan Lodi nach einer Ecke hartnäckig, schlug den Ball ein zweites Mal in den United-Strafraum. Verteidiger Harry Maguire verlor João Félix aus den Augen, der Portugiese seinerseits vollendete herrlich mit dem Kopf und via Innenpfosten.

00:25 Video Félix mit sehenswertem Kopfball-Treffer Aus Sport-Clip vom 23.02.2022. abspielen

Atleticos Fussball

Was folgte war typischer Atletico-Fussball. Die Hausherren drückten der Partie im Wanda Metropolitano mit der Führung im Rücken eindrücklich den Stempel auf. Zu bestaunen waren defensive Ordnung, kompromisslose Zweikämpfe, hohe Laufleistungen und eine gehörige Prise Emotionen.

Mit Erfolg: Die Gäste aus England schienen damit nicht gut zurechtzukommen. Viele Fehlpässe von ManUnited machten Atletico das Leben in der Defensive einfacher. In der 45. Minute kam Sime Vrsaljko erneut nach einer Lodi-Flanke zu einem Kopfball, der via Manchester-Verteidiger Victor Lindelöf an die Lattenunterkante prallte.

Rangnicks Wechsel

Atletico schien das Spiel im Griff zu haben, auch wenn die Nadelstiche nur selten angesetzt wurden. Veränderung im Spiel der United brachte Ralf Rangnicks Wechsel nach 66 Minuten: Der Deutsche brachte den defensiveren Nemanja Matic für Paul Pogba, was Fred offensiv mehr Spielraum gewährte und dem ganzen Team mehr Stabilität verlieh.

Dazu leisteten sich die Spanier einen Moment der Unachtsamkeit: Sie liessen ausgerechnet den besten United-Vorlagengeber Bruno Fernandes in der 80. Minute ein wenig Zeit und Raum, worauf prompt ein starkes Zuspiel folgte. Dann sollte sich auch ein zweiter Wechsel Rangnicks auszahlen. Lanciert wurde nämlich Joker Anthony Elanga, der abgezockt in die weite Ecke abschloss. Es war das 500. CL-Tor für ManUnited, das damit in den illustren Kreis mit Real Madrid (1001), Bayern (760) und Barcelona (624) aufstieg.

00:43 Video Joker Elanga trifft ins Atletico-Herz Aus Sport-Clip vom 23.02.2022. abspielen

Da sich Atletico-Joker Antoine Griezmann weniger treffsicher zeigte, nur an die Latte schoss (87.) und der Heim-Goalie Jan Oblak in der letzten Spielminute erstmals parieren konnte, blieb es beim 1:1. Ein Schelm, wer zu denken vermag, dass Madrid im Rückspiel (15.03.) in Manchester auf Teufel komm raus den Weg in die Offensive suchen wird. Man darf gespannt sein, wie ManUnited die massierte spanische Defensive knacken will.