Benfica Lissabon setzt im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen ein schwaches Brügge zum Schaulaufen an.

Nach dem 2:0 im Hinspiel endet die Partie zuhause im Estadio da Luz gleich mit 5:1.

Joao Mario und Gonçalo Ramos, der schon im WM-Achtelfinal gegen die Schweiz mehrfach traf, erzielen je einen Doppelpack.

Benfica Lissabon konnte sich früh in diesem Spiel schon mit dem 17. März beschäftigen. Dann nämlich findet die Auslosung für die Viertelfinals der Champions League statt, und dort werden die Portugiesen zum 2. Mal in Folge in den Lostöpfen zu finden sein.

Bereits vor dem Rückspiel gegen Brügge hatte dank dem 2:0-Polster aus dem Hinspiel alles für den Favoriten gesprochen, der in dieser Kampagne noch ungeschlagen ist. Und Benfica machte sehr früh sehr viel dafür, dass auch die letzten Hoffnungen der schwächelnden Belgier schwanden.

00:42 Video Mario verwandelt wunderbar mit der Hacke – doch das Tor zählt nicht Aus Sport-Clip vom 07.03.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Nach nicht einmal 2 Minuten lag der Ball schon im Tor von Brügge, Joao Mario hatte den Ball wunderschön mit der Hacke dort versorgt. Doch eine Abseitsposition liess den frühen Jubel von Roger Schmidts Team verstummen. Wenig später vergab Florentino aus bester Position, und ein Abschluss vom aktiven Mario wurde noch auf der Linie geklärt.

Brügge ohne Gegenwehr

Nach dieser rund halbstündigen Sturm-und-Drang-Phase kam zwar Brügge im Spiel an – doch zum Toreschiessen fand nur Benfica. In der 38. Minute fuhr das Heimteam einen Konter, und der Ball kam im Strafraum zu Rafa Silva. Der Portugiese liess seinen Gegenspieler stehen und traf per Aussenrist zum 1:0.

Noch vor der Pause markierte Gonçalo Ramos in ähnlicher Manier – auch er liess im Sechzehner mehrere Brügge-Verteidiger, die zu passiv agierten, einfach stehen – das 2:0 und damit die definitive Entscheidung.

00:37 Video Ramos erhöht in der Nachspielzeit auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 07.03.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

In der 2. Halbzeit setzten Benfica und insbesondere die beiden Torschützen im Estadio da Luz nur noch zum Schaulaufen an. Erst erhöhte Ramos, der gegen die Schweiz beim 1:6 im WM-Achtelfinal dreifach für Portugal getroffen hatte, auf 3:0 (57.). Kollege Mario machte sich per Penalty wenig später ebenfalls zum Doppeltorschützen (71.). David Neres traf gar zum 5:0 (77.), ehe Björn Meijer kurz vor Schluss per Traumtor für den Ehrentreffer der Belgier besorgt war (87.).

Brügge, das zuvor nur 1 der letzten 5 Spiele gewonnen hatte, wusste dem Schauspiel aber über weite Strecken wenig bis gar nichts entgegenzusetzen und verabschiedete sich damit glanzlos aus der «Königsklasse». Für Benfica geht es, wie schon früh vermutet, mit der Viertelfinal-Auslosung in 10 Tagen weiter.