Haaland zerlegt Leipzig mit Fünferpack in Einzelteile

Manchester City gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig mit 7:0 (Hinspiel 1:1) und steht im Viertelfinal.

City-Stürmer Erling Haaland liefert eine Show der Extraklasse ab und netzte gleich 5 Mal ein.

Im anderen Achtelfinal vom Dienstagabend reicht Inter Mailand in Porto ein 0:0 zum Weiterkommen.

Nach gut einer Stunde verliess Erling Haaland den Rasen im Etihad Stadium in Manchester unter dem tosenden Applaus der Zuschauer. Der Norweger liess sich zu recht feiern. Mit 5 Toren hatte er Leipzig zuvor praktisch im Alleingang abgeschossen. Bereits in der ersten Halbzeit war ihm ein lupenreiner Hattrick gelungen. Nach der Pause legte Haaland noch zwei Treffer nach.

5 Tore in einem Champions-League-Spiel – dieses Kunststück ist zuvor nur zwei Spielern gelungen: Lionel Messi (2012 mit Barcelona gegen Leverkusen) und Luiz Adriano (2014 mit Schachtar Donezk gegen BATE Borisow).

Leipzig schon zur Pause bedient

Nach dem 1:1 im Hinspiel, das sich die Leipziger vor knapp 3 Wochen mit einer starken zweiten Halbzeit verdient hatten, durften sich die «Bullen» vor dem Gastspiel in Manchester berechtigte Hoffnungen auf den zweiten Viertelfinal-Einzug der Klubgeschichte machen. Nach gut 20 Minuten erlitten diese Hoffnungen innert 78 Sekunden aber bereits einen herben Dämpfer:

22. Minute: Nach einem Eckball der «Citizens» schaltet sich der VAR ein. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene nochmals an und entscheidet auf Penalty für die Engländer. Im Luftduell mit Rodri ist Benjamin Henrichs der Ball an den Arm gesprungen. Haaland trifft vom Punkt zum 1:0.

Nach einem Eckball der «Citizens» schaltet sich der VAR ein. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene nochmals an und entscheidet auf Penalty für die Engländer. Im Luftduell mit Rodri ist Benjamin Henrichs der Ball an den Arm gesprungen. Haaland trifft vom Punkt zum 1:0. 24. Minute: 78 Sekunden später zappelt der Ball bereits wieder im Netz. Leipzig-Keeper Blaswich wird beim Abschlag von Haaland bedrängt, das Spielgerät landet bei Manuel Akanji, der den Ball umgehend zurück in die gegnerische Hälfte spielt. Ein Weitschuss von Kevin De Bruyne prallt in der Folge an die Latte. Und wer ist zur Stelle und verwertet den Nachschuss? Richtig, Haaland!

01:59 Video Der Blitz-Doppelpack von Haaland Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Der Torhunger des Norwegers war damit aber noch nicht gestillt. Noch vor der Pause (45.+2) machte er seinen Hattrick mit dem 3. Treffer perfekt. Nach einem Eckball drückte er das Leder über die Linie, nachdem Ruben Dias zuvor an den Pfosten geköpfelt hatte. City nahm ein 3:0 in die Pause, die Messe war so gut wie gelesen.

Nicht nur Haaland hat noch nicht genug

Doch für Leipzig wurde es noch schlimmer. Nur kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Ilkay Gündogan nach einem wunderbaren Angriff über mehrere Stationen, der von Torhüter Ederson ausgegangen war, auf 4:0. Bevor Haaland in der 63. Minute ausgewechselt wurde, markierte der Norweger noch seine Tore 4 und 5 an diesem Abend.

Der schönste Treffer des Abends beim Schaulaufen der «Citizens», bei denen Manuel Akanji in der Innenverteidigung durchspielte, ging aber auf das Konto von De Bruyne. Der Belgier sorgte in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Weitschuss von ausserhalb des Strafraums für den Schlussstand.

00:26 Video De Bruyne trifft herrlich zum 7:0 Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Leipzig ist nicht der einzige Bundesliga-Klub, der in Manchester in dieser Höhe verloren hat. 2019 erging es im Achtelfinal auch Schalke nicht besser. Nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel verloren die «Knappen» auswärts ebenfalls mit 0:7. Damals schrieben sich bei City 6 Spieler in die Torschützenliste ein, nur Sergio Agüero traf doppelt.