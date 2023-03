Zwischen Porto und Inter Mailand gibt es keine Tore. Die Mailänder ziehen dank einem 1:0-Sieg im Hinspiel in die nächste Runde ein.

Das Spiel ist von Kampf und wenig Torszenen geprägt. Inter lauert auf Konter.

In der anderen Partie gewinnt Manchester City gleich mit 7:0 gegen RB Leipzig – Erling Haaland erzielt fünf Tore.

In der sieben minütigen Nachspielzeit zitterten nicht nur die Mailänder: Gleich zwei Mal knallte der Ball an die Umrandung des Inter-Tors. Zuerst scheiterte Mehdi Taremi in der 95. Minute nach einer Glanzparade von Torhüter André Onana am Pfosten, ehe Marko Grujic nur wenige Sekunden später den Ball freistehend an die Latte köpfelte.

Dies war aber nicht der Schlusspunkt der Partie: Diesen setzte Pepê, welcher sich Sekunden vor Abpfiff mit einem Frustfoul die Gelb-Rote Karte abholte.

Inter lauerte auf Konter

Lange Zeit hatten sich die Fans im Estadio do Dragao gedulden müssen, ehe sie diese Gelegenheiten zu sehen bekamen. In einer sonst unattraktiven Partie zog sich die Mannschaft von Simone Inzaghi weit zurück. Porto war am Drücker, während sich die «Nerazzurri» mit Kontern begnügten.

Mailand eine Runde weiter

Dank dem knappen 1:0-Sieg zuhause im Hinspiel sicherte sich Inter das Viertelfinal-Ticket. Vor drei Wochen hatte Romelu Lukaku die «Schwarz-Blauen» spät zum Sieg geschossen. Für Trainer Inzaghi wäre eine Niederlage in diesem Spiel wahrscheinlich die berühmte «eine Niederlage zu viel» gewesen. In der Meisterschaft läuft es nicht: Am Wochenende gab es sogar eine Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Spezia.