Liverpool gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel auswärts gegen Inter Mailand mit 2:0.

Die beiden Tore fallen erst in der Schlussviertelstunde, Firmino und Salah erlösen die «Reds».

In der zweiten Partie vom Mittwochabend holt Salzburg ein Unentschieden gegen Bayern München.

Liverpool behält in der Champions League eine weisse Weste. Nach der makellosen Gruppenphase mit 6 Siegen gewinnt das Team von Jürgen Klopp auch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand. Bis der Sieg im Giuseppe-Meazza-Stadion Tatsache war, mussten sich die «Reds» aber gedulden und gar zittern.

Beim Stand von 0:0 starteten die Italiener markant besser in die 2. Halbzeit und machten Druck. In bester Abschlussposition verpassten sie den Ball aber gleich mehrfach nur um eine Fussspitze. Beim einzigen Mal, als die Kugel im Tor gelandet war, wurde der vermeintliche Treffer von Edin Dzeko wegen deutlichen Abseits' zurückgenommen (60.).

Erst danach kam auch Liverpool wieder im Spiel an. In der 75. Minute brach Roberto Firmino nach einem Eckball dann den Bann, verlängerte clever mit dem Kopf und erzielte leicht entgegen dem Spielverlauf das 1:0.

Inter war danach nicht mehr im Stande zu reagieren, im Gegenteil. Mohamed Salah konnte für die Engländer nach einem nicht sauber geklärten Ball im Strafraum eiskalt auf 2:0 erhöhen (83.).

Inter mit Lattenschuss

Begonnen hatte das Spiel äusserst munter und mit mehr spannenden Szenen als in der 2. Hälfte. Sowohl Inter als auch Liverpool suchten den Weg nach vorne, insgesamt hatten die Engländer die Vorteile auf ihrer Seite.

Für die Mailänder liess Hakan Calhanoglu mit einem Lattentreffer aufhorchen (16.), neben dieser Grosschance sorgten zumeist die Gäste für Gefahr. Erst landete eine Direktabnahme von Thiago nur auf dem Tornetz (9.), dann sündigte Sadio Mané doppelt: In der 14. Minute verfehlte sein Kopfball das Goal knapp, und in der 23. Minute versuchte es der Senegalese akrobatisch per Fallrückzieher – traf aber nur das Aussennetz.

Nach diesem 7. CL-Sieg in Serie hat Liverpool für das Rückspiel an der Anfield Road die besseren Karten. Doch Inter wird am 8. März motiviert sein, sich für die unglückliche Niederlage zu revanchieren und trotzdem erstmals seit 2011 in den Viertelfinal einzuziehen.