Lyon gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause gegen Juventus mit 1:0.

Den einzigen Treffer des Abends erzielt Lucas Tousart.

Manchester City dreht die Partie bei Real Madrid und gewinnt 2:1.

Nach einer halben Stunde brodelte das mit knapp 57'000 Zuschauern fast ausverkaufte Stadion in Lyon ein erstes Mal so richtig: Lucas Tousart hatte die Gastgeber nach einer Hereingabe von Houssem Aouar sehenswert in Führung geschossen. Allerdings hatte ihn Juves Defensive auch gewähren lassen. Bitter für die Italiener: Matthijs de Ligt musste just während des Gegentors wegen einer Platzwunde behandelt werden.

Das 1:0 war der verdiente Lohn für einen Steigerungslauf des Underdogs in der 1. Halbzeit. Nachdem die Franzosen in der Startviertelstunde von den Gästen dominiert worden waren, fanden sie zusehends besser ins Spiel. 10 Minuten vor dem Führungstreffer hatte Karl Toko Ekambi das 1:0 nur knapp verpasst; sein Kopfball knallte an die Latte.

Dybala-Tor aberkannt

Von der «Alten Dame» und insbesondere von Starspieler Cristiano Ronaldo kam übers gesamte Spiel gesehen wenig. Zwar hatten die Italiener mehr Ballbesitz und steigerten sich in Halbzeit 2, Topchancen konnten sie aber kaum verzeichnen.

Die besten Chancen zum Ausgleich liessen Paulo Dybala (69.) und Gonzalo Higuain (85.) liegen. Zudem wurde ein Treffer Dybalas kurz vor Schluss zu Recht wegen Offside aberkannt. Damit konnten sich die Franzosen im 5. Duell mit dem italienischen Serienmeister über den 1. Sieg freuen.

Reaktion der Italiener gefordert

Juventus ist somit im Rückspiel am 17. März vor eigenem Anhang gefordert. Für die Turiner wäre ein Achtelfinal-Aus gegen Lyon enttäuschend, hatten sie doch in den letzten drei Spielzeiten der «Königsklasse» immer mindestens den Viertelfinal erreicht.

