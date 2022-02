Manchester City lanciert die K.o.-Phase der Champions League mit einem 5:0 bei Sporting Lissabon perfekt.

Der englische Meister zeigt im Achtelfinal-Hinspiel keine Mühe, Bernardo Silva trifft doppelt.

In der zweiten Partie vom Dienstagabend gewinnt PSG dank einem Last-Minute-Treffer gegen Real Madrid.

Es war eine schöne Kulisse vor dem Anpfiff in Lissabon. Die Sporting-Fans hatten das Estádio José Alvalade gefüllt, streckten ihre Schals in die Höhe und sangen im ersten K.o.-Runden-Spiel in der «Königsklasse» seit 2009 aus voller Kehle.

Schon im Verlauf der ersten halben Stunde wurde die Atmosphäre aber immer trister. Die Schals blieben unten, die euphorischen Sänger und Sängerinnen verstummten. Das übermächtige Manchester City nahm den Portugiesen rasch den Wind aus den Segeln.

VAR winkt das 1:0 durch

Bereits beim Pausenpfiff führten die Engländer mit 4:0, und die Sache war gegessen. Einzig beim 1. Tor des Spiels herrschte Unsicherheit, danach marschierten sie durch. In der 7. Minute traf Riyad Mahrez mit dem 1. Torschuss gleich ins Schwarze. Der VAR checkte wegen angeblichem Abseits, doch nach langer Analyse war die Führung Tatsache.

In der Folge trafen Bernardo Silva mit einem Gewaltschuss (17.), sowie Phil Foden (32.) und erneut Silva (44.) nach mangelhafter Defensivarbeit der Portugiesen. Diese wirkten hinten immer verunsicherter, nachdem sie zu Beginn der Partie wenigstens nach vorne noch mutig aufgespielt hatten.

00:56 Video Bernardo Silva glänzt mit Doppelpack in der 1. Halbzeit Aus Sport-Clip vom 15.02.2022. abspielen

Damit wurden bereits zur Pause Erinnerungen an 2009 wach. Damals hatte Sporting im vormals letzten Achtelfinal-Hinspiel 0:5 gegen Bayern München verloren. 13 Jahre später konnte das Team das Skore auch in der 2. Hälfte nicht aufbessern. Im Gegenteil.

Schon in der 49. Minute traf Silva erneut – vermeintlich. Sein Hattrick wurde vom VAR wegen Abseits vereitelt. Weh tat das der Mannschaft von Pep Guardiola nicht. Nur 9 Zeigerumdrehungen später erhöhte Raheem Sterling mit einem Traumtor in die rechte, obere Ecke auf 5:0.

Schadensbegrenzung im Rückspiel?

Danach schaltete der englische Meister einen Gang zurück. Beim portugiesischen Pendant war derweil von der Anfangseuphorie überhaupt nichts mehr zu spüren, das Team war zu keiner Reaktion fähig und liess das Spiel bis zum Schlusspfiff über sich ergehen.

In 3 Wochen, am 9. März, kann Manchester City mit einer idealen Ausgangslage ins Rückspiel gehen. Für Sporting heisst es derweil nur noch eines: Schadensbegrenzung. 2009 hatten die Lisboetas das Rückspiel gegen Bayern mit 1:7 verloren.