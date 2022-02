Mbappé erlöst dominantes PSG gegen Real in der Nachspielzeit

Paris St-Germain kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real zu einem späten 1:0-Heimsieg.

Kylian Mbappé (94.) entscheidet die Partie in der Nachspielzeit, Lionel Messi vergibt nach einer Stunde vom Elfmeterpunkt aus.

In der zweiten Partie vom Dienstagabend fertigt Manchester City Sporting Lissabon auswärts mit 5:0 ab.

Bis zur allerletzten Spielminute sparte sich Kylian Mbappé die Krönung seiner Leistung auf: Dann zog der PSG-Stürmer auf der linken Seite an, liess zwei Gegenspieler stehen und vollendete gekonnt zum 1:0. Die Vorarbeit hatte Neymar bei seiner Rückkehr nach dreimonatiger Verletzungspause sehenswert per Hacke geliefert.

00:40 Video Mbappés Solo lässt PSG-Fans jubeln Aus Sport-Clip vom 15.02.2022. abspielen

Paris dominant, Real unsichtbar

Damit blieb die zweite Schlüsselszene im Pariser «Parc des Princes» ungesühnt: Nach einem Steilpass von Lionel Messi hatte Real-Verteidiger Dani Carvajal in der 60. Minute Mbappé von den Beinen geholt, Schiedsrichter Daniele Orsato zeigte sofort auf den Punkt.

Den fälligen Penalty von Messi fischte Thibaut Courtois allerdings aus der linken Ecke. Auch nach einem halben Jahr in der französischen Hauptstadt scheint beim «Zauberfloh» noch der Wurm drin.

00:19 Video Messi scheitert vom Punkt Aus Sport-Clip vom 15.02.2022. abspielen

Trotz des Schocks erarbeiteten sich die Franzosen in der Folge weitere gefährliche Szenen vor dem Gäste-Tor und schnürten Real regelrecht ein. Bis der Bann schliesslich gebrochen war, sollte es aber bis ganz zum Ende dauern. Im Sturm der Gäste herrschte hingegen Flaute – trotz des Comebacks von Stürmer Karim Benzema.

Chancenarmer Startdurchgang

Die erste Halbzeit in Paris war von Taktik geprägt – entsprechend rar gesät waren die Strafraumszenen. Am ehesten gelang es dem Gastgeber mit seinem schnellen Umschaltspiel Gefahr heraufzubeschwören. Besonders Mbappé wirbelte mehrfach vor der spanischen Abwehrkette, sah aber auch seine beste Aktion – ein Abschluss nach 16 Minuten – von Real-Goalie Courtois geblockt. Auch Messi bekundete Mühe mit dem Stellungsspiel der Gäste, welche die Räume gekonnt schlossen.

Durch das Last-Minute-Tor zugunsten des Heimteams verspricht auch das Achtelfinal-Rückspiel einiges an Spannung. Es steigt am Mittwochabend, 9. März, in der spanischen Hauptstadt.