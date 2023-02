Die AC Milan gewinnt ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Tottenham mit 1:0.

Das goldene Tor erzielt Brahim Diaz bereits in der 7. Minute.

Im anderen Dienstagsspiel verliert Paris St-Germain gegen Bayern München mit 0:1.

Milan hat sich eine ansprechende Ausgangslage für den ersten Einzug in die CL-Viertelfinals seit 11 Jahren geschaffen. Das Team von Coach Stefano Pioli schlug Tottenham vor 74'320 Zuschauern dank einer abgeklärten Defensivleistung mit 1:0.

Matchwinner für die «Rossoneri» war der Spanier Brahim Diaz. Der 23-Jährige nutzte in der 7. Minute die starke Vorarbeit von Théo Hernandez, der sich auf der linken Seite gegen Cristian Romero durchsetzte und aus spitzem Winkel aufs Tor der Londoner schoss. Den Abpraller von Keeper Fraser Forster verwertete Diaz im 2. Anlauf.

Ballbesitz ohne Gewinn

Tottenham hatte in der Folge während fast der gesamten Spielzeit mehr von der Partie, ohne indes eine einzige Topchance zu kreieren. Kurz vor der Pause schienen die Gäste dem Ausgleich nahe, als Heung-min Son alleine auf Milan-Hüter Ciprian Tatarusanu loszog und Harry Kane einen folgenden Abpraller an die Latte schoss – doch die Szene hatte bereits mit einem Offside begonnen.

Milan vermochte das Geschehen nach dem Seitenwechsel etwas auszugleichen. Viele harte Zweikämpfe bremsten den Spielfluss. Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer hatte die Partie aber jederzeit im Griff.

Rekordeinnahmen Box aufklappen Box zuklappen Milan nahm alleine durch die Ticketverkäufe 9'133'842 Euro ein. Eine solche Summe ist in Italien an einem Fussballspiel zuvor nie erreicht worden.

Milan vergibt Entscheidung

Milans Joker Charles De Ketelaere und Malick Thiaw hatten dann binnen Sekunden zwei Riesenchancen zur Entscheidung, verfehlten per Kopf aber das Tor (78.). Tottenham suchte in der Verzweiflung erfolglos das Mittel des Weitschusses (Pape Sarr/81.). Eine einigermassen gefährliche Szene nach einem Eckball klärte Tatarusanu, der zuvor mit zwei wackligen Ausflügen für angehaltenen Atem beim Publikum gesorgt hatte, souverän.

Insgesamt enttäuschten Tottenham, der CL-Finalist von 2019, und insbesondere Superstar Kane, der sich in der Nachspielzeit verdribbelte. Im Rückspiel vom 8. März in London muss sich das Team von Trainer Antonio Conte steigern, um das Out abzuwenden.

So geht es weiter

Bereits am Mittwoch stehen mit Dortmund-Chelsea und Brügge-Benfica die nächsten Achtelfinal-Hinspiele an. Die Spielberichte gibt's ab 23:00 Uhr auf SRF zwei.