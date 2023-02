Bayern München gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 1:0.

Kingsley Coman erzielt den Siegtreffer in der 53. Minute.

Yann Sommer kann sich in der Schlussphase gegen Kylian Mbappé auszeichnen.

Milan legt gegen Tottenham ebenfalls mit 1:0 vor.

Rund 70 Minuten lang war Yann Sommer bei seiner «Königsklasse»-Feuertaufe im Bayern-Trikot weitgehend beschäftigungslos gewesen. Trotz 0:1-Rückstand machte der Pariser Offensiv-Dreizack um Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi nicht wirklich den Eindruck, die Partie noch drehen zu können. Als der eingewechselte Mbappé dann doch alleine auf Sommer losziehen konnte, war der Schweizer Nati-Keeper aber zur Stelle. Sommer parierte gegen den französischen Starstürmer spektakulär und war auch beim Nachschuss von Neymar zur Stelle.

Die Chance leitete ein regelrechtes Schlussfeuerwerk der zuvor enttäuschenden PSG-Offensive ein. Und tatsächlich musste sich Sommer in der 80. Minute von Mbappé bezwingen lassen. Weil Nuno Mendez in der Entstehung des Tors aber hauchdünn im Offside gestanden hatte, wurde der Treffer zurecht aberkannt. Und so blieb Sommer am Ende doch ungeschlagen. Obwohl sich Verteidiger Benjamin Pavard in der Nachspielzeit noch die gelb-rote Karte abholte, geht der deutsche Rekordmeister mit einem Polster ins Rückspiel.

Schliessen 00:36 Video Sommer pariert gegen Mbappé spektakulär Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 00:40 Video Bayern im Glück: PSG-Ausgleich zählt nicht Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 00:19 Video Sommer: «Haben in der 1. Halbzeit nichts zugelassen» Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.

Coman lässt Bayern jubeln

Das Duell der beiden Titel-Aspiranten, das den Vorschusslorbeeren zunächst nicht gerecht worden war, wurde in erst nach der Pause so richtig lanciert. Für den verdienten Führungstreffer der Bayern war ausgerechnet Kingsley Coman verantwortlich. Der einstige PSG-Junior ging auf der rechten Seite komplett vergessen und setzte die punktgenaue Vorlage von Alphonso Davies vorbei zum 1:0 ins Netz. Schon im Champions League-Final 2020 hatte Coman gegen die ehemaligen Teamkollegen getroffen.

00:33 Video Coman geht vergessen und bringt Bayern München in Führung Aus Sport-Clip vom 14.02.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

PSG-Coach Christophe Galtier brachte kurz darauf seinen letzten Trumpf. Die Einwechslung des zuletzt angeschlagenen Mbappé brachte vorerst aber nicht den erhofften Aufschwung. Viel mehr waren es die bestens aufgelegten Münchner, die auf den zweiten Treffer drückten.

Mit Eric-Maxim-Choupo-Moting wäre beinahe ein weitere ehemaliger Pariser zum grossen Spielverderber mutiert. Der Stürmer hatte nach rund einer Stunde das zweite Tor gleich zweimal auf dem Fuss: Zuerst geriet sein Seitfallzieher zu zentral aufs Tor, danach lenkte PSG-Goalie Gianluigi Donnaruma den Versuch des Kameruners an die Latte. Weil Sommer in der Schlussphase auf seinem Posten war, rächte sich der Chancenwucher nicht

So geht's weiter

Bis zur Reprise der Achtelfinal-Affiche müssen sich die Fans fast drei Wochen lang gedulden. Das Rückspiel findet am Mittwoch, 8. März, in München statt.