Nur 0:0: Blasses Tottenham scheitert an Milan

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Tottenham Hotspur und der AC Milan endet nach einer lauen Partie mit 0:0.

Damit scheiden die Engländer, die Vieles schuldig bleiben, wegen des 0:1 aus dem Hinspiel aus.

Im anderen Duell des Abends gewinnt Bayern auch das Rückspiel gegen Paris St-Germain.

Tottenham Hotspur war eigentlich gefordert. Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen die AC Milan mussten die Engländer zuhause liefern und Tore schiessen. Nur: Beim Team von Antonio Conte fehlte praktisch jegliche Torgefahr und das über 90 Minuten.

Gleichzeitig waren die Mailänder dank ihrem Polster nicht unter offensivem Zugzwang und zeigten dementsprechend wenig. Das Resultat: ein 0:0 und ein Spiel ohne Höhepunkte. Somit zieht Milan erstmals seit 11 Jahren in den Viertelfinal der «Königsklasse» ein.

Highlight erst in der Nachspielzeit

Die besten Szenen des Duells in London spielten sich erst in der Nachspielzeit ab. Zunächst kam Harry Kane völlig frei zum Kopfball, scheiterte aber am stark reagierenden Goalie Mike Maignan. Beim direkten Konter war der Schuss von Milans Divock Origi nur noch vom Pfosten aufzuhalten.

01:01 Video Zuerst scheitert Kane knapp, dann rettet auf der anderen Seite der Pfosten Aus Sport-Clip vom 08.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Zuvor hatte das Heimteam kaum Chancen zustande gebracht und wenn, dann keine zwingenden. Als ihnen die Zeit immer mehr davon lief, brachte einmal Pierre-Emil Höjbjerg mit einem wuchtigen Schuss wenigstens etwas Gefahr (64.). Wenig später war es Stürmerstar Kane, der nach einer Flanke am Tor vorbei köpfelte (68.).

Tottenham ohne Ideen

Viel mehr kam vom Viertplatzierten der Premier League gegen den Viertplatzierten der Serie A nicht. Schon vor der Pause hatte die Partie vor allem zwischen den beiden Strafräumen stattgefunden, die besten (Halb-)Chancen verzeichneten Junior Messias nach einer ausgeklügelten Freistossvariante (18.) sowie Kane auf der anderen Seite für Tottenham mit einem abgelenkten Schuss (35.).

00:23 Video Bezeichnend: Eine der besten Tottenham-Chancen ist ein abgelenkter Schuss Aus Sport-Clip vom 08.03.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Die letzten Hoffnungen für die «Spurs» schwanden dann eigentlich schon in der 77. Minute, als Cristian Romero nach überhartem Einstiegen mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Damit konnte Milan am Ende ohne viel Aufwand und auch ohne grosses Zittern übers Weiterkommen jubeln. Die Viertelfinal-Auslosung findet am 17. März statt. Bei Tottenham, dem CL-Finalisten von 2019, muss man derweil über die Bücher. Nach dem Out im Cup und der durchzogenen Premier-League-Saison folgt auch im prestigeträchtigsten Wettbewerb eine Enttäuschung.