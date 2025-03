Real Madrid schlägt Stadtrivale Atletico im «Derbi madrileno» im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals mit 2:1.

Rodrygo und Brahim Diaz treffen für Real, Julian Alvarez gelingt für Atletico ein Traumtor.

Es bleibt dabei in der K.o.-Phase der Champions League, wenn die beiden Madrider Klubs aufeinandertreffen: Egal, wie gut Atletico spielt, im Normalfall behält Real das bessere Ende für sich. So war es in den bisherigen 4 Duellen seit der Einführung der «Königsklasse» – und so war es auch im Hinspiel der diesjährigen Achtelfinals.

Denn einmal mehr hielt Atletico gut mit, verzeichnete fast gleich viel Ballbesitz (48:52 Prozent) und schoss in der Person von Julian Alvarez auch das schönste Tor des Abends. Der argentinische Weltmeister setzte sich in der 32. Minute an der Strafraumgrenze gegen Eduardo Camavinga durch und schlenzte den Ball anschliessend herrlich in die weite Ecke – ein Traumtor.

Real mit dem besseren Start

Dabei war Real kurz nach Spielbeginn ebenfalls sehenswert in Führung gegangen. Optimal lanciert von Captain Federico Valverde zog Rodrygo auf der rechten Seite auf und davon, schüttelte Gegenspieler Javi Galan ab, zog in die Mitte und schloss in bester «Arjen-Robben-Manier» erfolgreich in die entfernte Torecke ab.

Kurz darauf hätte Real gar noch einen Penalty zugesprochen erhalten können, als Rodrygo erneut Galan überlief und von diesem zurückgehalten wurde. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Clément Turpin blieb stumm.

Atletico liess sich vom Fehlstart nicht beirren und kämpfte sich zurück in die Partie. Es sollte aber eine gute halbe Stunde dauern, ehe der Aufwand belohnt wurde. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Diaz mit der Entscheidung

In der 2. Halbzeit war es dann erneut Real, das für das erste Highlight besorgt war. Brahim Diaz, der anstelle des gelb-gesperrten Jude Bellingham in der Startelf stand, rechtfertigte seine Nomination mit dem 2:1. Der marokkanische Nationalspieler behauptete im Sechzehner geschickt den Ball und traf schliesslich durch die vielbeinige Atletico-Abwehr hindurch zur erneuten Führung.

In der Folge flachte die Partie ab. Einen Abschluss von Antoine Griezmann aus spitzem Winkel parierte Real-Keeper Thibaut Courtois. Und weil Luka Modric in der Nachspielzeit den Ball aus rund 16 Metern direkt in die Arme von Atletico-Schlussmann Jan Oblak schoss, blieb es beim knappen 2:1. Somit weisen die «Königlichen» einmal mehr die bessere Ausgangslage vor dem Rückspiel am Mittwoch in einer Woche auf.

