In den Achtelfinals der Champions League kommt Dortmund im Hinspiel gegen Lille nicht über ein 1:1 hinaus.

Arsenal schenkt Eindhoven gleich 7 Tore ein und fügt den Niederländern eine historische Niederlage zu.

Der FC Brügge ist Aston Villa ebenbürtig, verliert aber unglücklich 1:3.

Das Schlagerspiel am Dienstagabend zwischen Real und Atletico endete mit einem 2:1 für die «Königlichen».

Dortmund – Lille 1:1

Die Zuschauer in Dortmund bekamen im Spiel zwischen dem BVB und dem OSC Lille zwei unterschiedliche Halbzeiten zu sehen. Vor der Pause trat der Bundesligist dominant auf und ging in der 22. Minute verdient in Führung. Und wie Dortmund in Führung ging: Nach einem Eckball zog Karim Adeyemi aus rund 20 Metern ab und versenkte den perfekt geschossenen Halbvolley wuchtig via Innenpfosten in die linke untere Ecke. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac verpasste es aber in der Folge, die Führung auszubauen.

Dies rächte sich nach dem Seitenwechsel. Gegen einen defensiven BVB trat Lille nun immer dominanter auf und belohnte sich in der 68. Minute mit dem zu diesem Zeitpunkt längst fälligen Ausgleich. Jonathan David lancierte Hakon Haraldsson perfekt und der Isländer liess Gregor Kobel im Dortmunder Tor keine Chance. Auch nach diesem Treffer waren die Gäste dem 2:1 näher als die Heimelf.

PSV Eindhoven – Arsenal 1:7

Nach dem Achtelfinal-Hinspiel kann der FC Arsenal bereits die Viertelfinals planen. Die «Gunners» setzten sich auswärts beim PSV Eindhoven gleich mit 7:1 durch. Mit 3 Toren zwischen der 18. und der 31. Minute zog der Premier-League-Klub auf 3:0 davon, in den ersten 3 Minuten nach der Pause fielen die Treffer zum 4:1 und 5:1.

Die Partie hätte indes eine andere Richtung nehmen können. In der 16. Spielminute kam Eindhoven nämlich beim Stand von 0:0 zu einer hochkarätigen Doppelchance, konnte jedoch nicht reüssieren. Zuerst zimmerte Ismael Saibari das Leder aus bester Position ans Lattenkreuz, den Nachschuss setzte Ryan Flamingo links neben das Gehäuse.

Bei Arsenal war Captain Martin Ödegaard der einzige Doppeltorschütze. Das 1:7 ist für Eindhoven historisch: Nie haben die Niederländer in ihrer Klubgeschichte ein Pflichtspiel höher verloren.

Brügge – Aston Villa 1:3

Der FC Brügge steht nach dem Achtelfinal-Hinspiel mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 1:3 zu Hause gegen Aston Villa brauchen die Belgier am 12. März in Birmingham einen Exploit, um in die nächste Runde einzuziehen.

Das Resultat spiegelt die Kräfteverhältnisse nicht adäquat wieder. Angeführt vom nimmermüden und technisch versierten Ardon Jashari erspielte sich Brügge zahlreiche gute Chancen, geriet aber in der 82. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Brandon Mechele 1:2 in Rücklage. 6 Minuten später erhöhte Marco Asensio vom Penaltypunkt gar auf 3:1.

Die Partie hatte furios begonnen: Keine 3 Minuten waren gespielt, da brachte Leon Bailey die Gäste in Führung. Brügges Reaktion folgte prompt: In der 12. Minute stellte Maxim De Cuyper auf 1:1. Jashari hatte den Angriff initiiert.

Champions League