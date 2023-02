RB Leipzig erkämpft sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zuhause gegen Manchester City ein 1:1.

Riyad Mahrez bringt die Engländer vor der Pause in Führung, Josko Gvardiol gelingt in der 2. Halbzeit der verdiente Ausgleich.

Im zweiten Achtelfinal-Duell am Mittwoch setzt sich Inter Mailand vor eigenem Anhang mit 1:0 gegen Porto durch.

Die Sorgenfalten bei Pep Guardiola werden nicht weniger nach diesem Abend. Manchester City hinterliess beim Gastspiel in Leipzig alles andere als einen gefestigten Eindruck und musste am Ende fast schon froh sein, die Heimreise nach England nicht mit einer Hypothek im Gepäck antreten zu müssen.

Leipzig findet den Vorwärtsgang

Denn nach der Pause und der Einwechslung von Benjamin Henrichs präsentierte sich Leipzig wie verwandelt. Plötzlich wagten sich die Gastgeber auch einmal in die gegnerische Hälfte und sorgten sogleich für Gefahr:

55. Minute: Joker Henrichs geht auf der rechten Seite komplett vergessen. Der Aussenläufer kommt unbedrängt und aus guter Position zum Abschluss, setzt den Ball aber neben den weiten Pfosten.

Joker Henrichs geht auf der rechten Seite komplett vergessen. Der Aussenläufer kommt unbedrängt und aus guter Position zum Abschluss, setzt den Ball aber neben den weiten Pfosten. 63. Minute: Andre Silva tanzt den Schweizer City-Verteidiger Manuel Akanji mit einer einfachen Finte aus und versucht den Ball anschliessend über Ederson zu lupfen. Der Schlussmann der Gäste ist aber zur Stelle.

Andre Silva tanzt den Schweizer City-Verteidiger Manuel Akanji mit einer einfachen Finte aus und versucht den Ball anschliessend über Ederson zu lupfen. Der Schlussmann der Gäste ist aber zur Stelle. 69. Minute: Dominik Szoboszlai fasst sich ein Herz und zieht aus grosser Distanz ab. Ederson kann den Einschlag mit einem sehenswerten Hechtflug verhindern.

Beim darauffolgenden Eckball klappte es dann doch noch mit dem 1:1 für den Underdog. Marcel Halstenberg flankte zur Mitte, wo sich Josko Gvardiol im Luft-Duell mit Ruben Dias deutlich durchsetzte und zum Ausgleich einnickte.

00:34 Video Josko Gvardiol steigt am höchsten Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Allzu viel passierte im Anschluss nicht mehr. Ilkay Gündogan sah seinen Schlenzer in der 73. Minute von den Fingerspitzen des Leipziger Schlussmanns Janis Blaswich zur Seite abgewehrt. Es sollte die letzte nennenswerte Torchance bleiben.

City-Dominanz vor der Pause

In der 1. Halbzeit war die Miene von Guardiola noch entspannter gewesen. Seine Schützlinge dominierten das Geschehen nach Belieben, jedoch ohne offensiv viel zu kreieren. Ein Geschenk des Gegners wollten die «Skyblues» dann aber doch nicht ausschlagen.

Ein ungenaues Zuspiel von Xaver Schlager im Spielaufbau landete vor den Füssen von Jack Grealish. Der englische Internationale steckte auf Riyad Mahrez durch, der sich aus zentraler Position und aus knapp 15 Metern nicht zweimal bitten liess und ManCity in der 27. Minute in Führung schoss.

00:36 Video In die Gasse: Mahrez schiesst Manchester City in Front Aus Sport-Clip vom 22.02.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

So geht's weiter

Somit bleibt die Ausgangslage vor dem Rückspiel am 14. März in Manchester spannend. Vorerst geht es für die beiden Teams aber in den nationalen Meisterschaften weiter. Leipzig empfängt am Samstag Eintracht Frankfurt, Manchester City spielt gleichentags gegen Bournemouth.