Nach Dortmund will Bergamo auch Bayern in der Champions League ärgern. Und zum 2. Mal in die Viertelfinals vorstossen.

Legende: Spätes Glück Gegen Dortmund traf Lazar Samardzic (Mitte) in der Nachspielzeit zum 4:1. Timothy Rogers/Getty Images

Erst Dortmund, dann die Bayern? Nach der grossen Wende gegen den BVB, als Atalanta das Hinspiel 0:2 verloren hatte und im Rückspiel mit dem 4:1 in der Nachspielzeit das Weiterkommen sicherte, peilen die Italiener gegen den deutschen Rekordmeister den nächsten Coup an.

Erst einmal schaffte Bergamo den Vorstoss in die CL-Viertelfinals. Es war in der Corona-Saison 2019/20, als das Husarenstück in der Gruppenphase gelang. Nach 4 Spieltagen war Atalanta mit nur 1 Punkt Gruppenletzter, gewann dann aber zweimal und stiess auf Rang 2 vor.

Im Achtelfinal wurde Valencia eliminiert, ehe die «Königsklasse» wie der Rest der Welt monatelang «stillgelegt» wurde. Im Viertelfinal am Finalturnier in Lissabon verlor Bergamo dramatisch nach 2 späten Toren 1:2 gegen PSG.

Bayern mit Verletzungssorgen

Was den Bergamasken dieses Jahr in die Karten spielen könnte, sind die Verletzungssorgen bei den Bayern. Während Harry Kane, der am Freitag gegen Gladbach (4:1) wegen Wadenproblemen fehlte, wohl auflaufen wird, fehlt Torhüter Manuel Neuer (Muskelfaserriss) sicher.

