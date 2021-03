Champions League am Dienstag

2:0 lagen die Dortmunder am letzten Samstag gegen die Bayern in Führung. Der BVB verpasste es jedoch, den Vorsprung über die Runden zu bringen und unterlag noch mit 2:4. Dabei hätte dem Team von Interimscoach Edin Terzic ein Erfolgserlebnis gegen den Bundesliga-Leader eine Art Bestätigung für den Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen geliefert.

Zuvor hatten für Dortmund 2 klare Zu-Null-Siege in der Liga und der 1:0-Erfolg im Pokal-Viertelfinal bei Gladbach resultiert. Dazu kam das 3:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Sevilla.

BVB letztmals 2017 unter den Top 8

Trotz des Rückschlags gegen die Bayern stehen die Karten des BVB gut, sich in der «Königsklasse» erstmals seit 4 Jahren wieder für den Viertelfinal zu qualifizieren.

Dortmunds Abschneiden in den letzten 3 Champions-League-Saisons Saison Runde

Gegner

Resultat 2017/18

Gruppenphase Tottenham, Real Madrid, Apoel Nikosia

3. Platz

2018/19 Achtelfinal Tottenham 0:1, 0:3

2019/20 Achtelfinal PSG 2:1, 0:2



Neben dem Hinspiel-Resultat spricht auch die Formschwäche von Sevilla für die Deutschen. Die Andalusier kassierten zuletzt 2 Liga-Niederlagen in Serie. Dazwischen scheiterten sie trotz 2:0-Polster im Cup-Halbfinal an Barcelona. Sevilla braucht in Dortmund mindestens 2 Treffer, um doch noch weiterzukommen.