Die Bayern setzen sich in einem unterhaltsamen Klassiker gegen Dortmund dank zwei späten Toren mit 4:2 durch.

So klar, wie es das Resultat am Ende vermuten lassen könnte, verlief der Klassiker zwischen Bayern München und Dortmund nicht. Im Gegenteil: BVB-Tormaschine Erling Haaland brauchte nach einem Ballverlust von Joshua Kimmich nur etwas mehr als 70 Sekunden, um die Gäste in Führung zu schiessen.

In der 9. Minute doppelte Haaland nach. Der Dortmunder Blitzstart war perfekt. Doch nicht nur der BVB verfügt über eine Tormaschine. Auch die Bayern. Und sie heisst Robert Lewandowski.

Bild 1 / 2 Legende: Trotz Doppelpack kein Happy End Dortmunds Erling Haaland traf früh doppelt. Am Ende jubeln aber die Bayern. imago images Bild 2 / 2 Legende: Er trifft und trifft und trifft 31 Tore hat Robert Lewandowski in dieser Bundesliga-Saison bereits erzielt. Zur Bestmarke von Gerd Müller fehlen damit noch 9 Treffer. Keystone

Bayern bleibt hartnäckig

Noch vor der Pause glich der Pole mit seinen Saisontreffern 29 und 30 (per Elfmeter) zum 2:2 aus. Die Dortmunder, erneut mit Marwin Hitz zwischen den Pfosten, hatten sich nach dem Blitzstart zunehmend nach hinten drängen lassen.

Den Sieg tüteten die Bayern, die zwar Druck machten, aber lange nicht zu zwingenden Chancen kamen, erst kurz vor Schluss ein. Leon Goretzka (88.) traf nach einer missglückten Abwehr von Thomas Meunier per Volley, ehe Lewandowski (90.) Saisontor Nummer 31 erzielte.

Die Bayern bleiben damit mit 2 Punkten Vorsprung auf Leipzig Leader.