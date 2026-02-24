Legende: Erzielte einen Hattrick Alexander Sörloth (links). imago images/Zuma Press

Atletico Madrid steht im Achtelfinal der Champions League. Nach dem 3:3 im Playoff-Hinspiel gewinnen die «Colchoneros» zuhause gegen Brügge 4:1.

Ab 21:00 Uhr wollen Leverkusen (gegen Olympiakos Piräus), Newcastle (gegen Qarabag Agdam) und Bodö/Glimt (bei Inter Mailand) ihre guten Ausgangslagen nutzen.

Atletico Madrid – Brügge 4:1 (Hinspiel: 3:3)

Zum dritten Mal in Folge hat Atletico Madrid den Sprung in die Achtelfinals der Champions League geschafft. Zur prägenden Figur der Spanier beim 4:1 vor heimischem Publikum avancierte Alexander Sörloth mit drei Treffern. Der Norweger eröffnete in der 23. Minute nach einem langen Abschlag von Jan Oblak das Skore. Der Schuss schien nicht unhaltbar für Simon Mignolet im Tor der Belgier. Brügge, das in der ersten Halbzeit gut mithielt, kam dank Verteidiger Joel Ordonez im Anschluss an einen Eckball zum Ausgleich. Unmittelbar nach der Pause brachte Johnny Cardoso die Madrilenen wieder in Führung, ehe Sörloth zwei weitere Male zuschlug. Im Achtelfinal treffen die «Colchoneros» entweder auf Tottenham oder auf Liverpool.

Champions League