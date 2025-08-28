Die Auslosung der Ligaphase in der Champions League hat es mit dem amtierenden Champion Paris St-Germain nicht gerade gut gemeint.

Legende: Zog PSG aus dem Lostopf Zlatan Ibrahimovic. Keystone/EPA/Mohammed Badra

Von Europas Titanen hat Paris St-Germain in der Auslosung zur Ligaphase der Champions League wohl das schwierigste Programm zugelost bekommen. Aus Topf 1 trifft der Titelverteidiger zuhause auf Bayern München und auswärts auf Barcelona.

Auch die weiteren Gegner aus den Töpfen 2-4 dürften für die Pariser keine Selbstläufer sein. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique empfängt auch noch Atalanta, Tottenham und Newcastle. Zudem reist PSG zu Leverkusen, Sporting Lissabon und Athletic Bilbao.

Real Madrid gegen zwei Premier-League-Giganten

Neben PSG warten auch auf Real Madrid besonders schwierige Aufgaben. Der Rekordsieger misst sich unter anderem mit Liverpool und Manchester City. Zudem muss Real die lange und unbeliebte Reise nach Kasachstan zu Qairat Almaty antreten.

Kopenhagen, das am Mittwoch in den Playoffs den Champions-League-Traum des FC Basel zunichte gemacht hat, kommt unter anderem in den Genuss von Duellen mit Dortmund, Barcelona und Napoli.

Der 1. von 8 Spieltagen der Ligaphase findet am 16./17./18. September statt.