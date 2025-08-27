Die Bernerinnen bestreiten den Final zur 3. Quali-Runde. Riola Xhemaili muss den Traum von der «Königsklasse» begraben.

Legende: Bejubeln den Siegtreffer von Captain Waeber Die YB Frauen. SRF

YB besiegt Apollon Limassol (CYP) beim Miniturnier in der 2. Quali-Runde zur Champions League mit 1:0. Für den Einzug in die «Königsklasse» müssen aber noch 2 Hürden überwunden werden.

Gleiches gilt für die AS Roma mit Natispielerin Alayah Pilgrim. Die Römerinnen setzen sich gegen FK Aktobe (KAZ) mit 2:0 durch.

Riola Xhemaili hingegen verliert mit PSV Eindhoven gegen Manchester United 0:4 und verpasst die Ligaphase der Champions League.

Die YB Frauen dürfen weiter auf die erstmalige Qualifikation für die Champions League hoffen. Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst setzte sich im Halbfinal der 2. Quali-Runde bei Apollon Limassol mit 1:0 durch. Für den einzigen Treffer der Partie im zypriotischen Paphos sorgte Captain Stephanie Weber mittels Foulpenalty (71.). Laura Frey war zuvor von Apollons Rashida Ibrahim von den Beinen geholt worden.

Im Final treffen die Bernerinnen am Samstagabend ebenfalls in Paphos auf den dänischen Meister Fortuna Hjörring oder den schottischen Champion Hibernian Edinburgh. Doch selbst bei einem Sieg im Endspiel braucht es dann auch noch einen Erfolg in der 3. Quali-Runde, die im September in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Genau gleich weit wie die YB Frauen ist die AS Roma nach dem 2:0-Sieg in Prag gegen FK Aktobe aus Kasachstan. Natispielerin Alayah Pilgrim, die an der Heim-EURO für Aufsehen gesorgt hatte, sass während der gesamten Spielzeit auf der Bank.

Xhemaili verpasst CL

Für eine andere auffällige Schweizerin bei der EURO, Riola Xhemaili, ist die Champions League nicht mehr zu erreichen. Schon am ersten Gegner scheiterte sie mit ihrem Team PSV Eindhoven – in Stockholm setzte es gegen Manchester United eine deutliche 0:4-Niederlage ab. Xhemaili stand während 79 Minuten auf dem Platz.

Der Weg in die «Königsklasse» wäre für PSV aber ohnehin schwierig gewesen: Drei Schwergewichte hätte man eliminieren müssen, um sich für die Ligaphase mit 18 Teams zu qualifizieren.

Für Eindhoven geht es nun aber noch darum, im europäischen Geschäft zu verbleiben. Gewinnt der niederländische Klub das Spiel um Platz 3, steigt man in der 1. Runde des zweitklassigen Europa-Cups ein. Geht auch diese Partie verloren, scheidet man aus.