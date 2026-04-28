Titelverteidiger Paris Saint-Germain marschierte bislang problemlos durch die K.o.-Phase der Champions League. Im Achtelfinal siegten die Pariser gegen Chelsea mit dem Gesamtskore von 8:2, im Viertelfinal gegen Liverpool gab es zwei 2:0-Siege.
Mitgeholfen hat dabei neben der hohen spielerischen Qualität auch die französische Liga. Die Ligue 1 ermöglicht es den international spielenden Teams oft, Ligaspiele, welche zwischen zwei Europacup-Partien stattfinden, zu verschieben.
Programm-Hinweis
Eine ausführliche Zusammenfassung des Halbfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen PSG und Bayern München können Sie am Dienstag ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei sehen.
Davon hatte PSG sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinal Gebrauch gemacht und sich eine zusätzliche Pause verschafft. Nun ist das aber nicht mehr möglich – weil schlicht die Spieldaten fehlen. Bis zum Ende der Saison in Frankreich bestreiten die Pariser Partien im Dreitages-Rhythmus.
Weil der Meistertitel noch nicht eingetütet ist, darf sich das Team von Luis Enrique auch in der Liga nicht zurücklehnen. Gegen die Bayern gilt es also, alles reinzuwerfen – aber trotzdem am Wochenende wieder spielbereit zu sein.