Paris Saint-Germain empfängt die Bayern am Dienstag zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Es ist ein Spiel in einer heissen Phase.

Für einmal muss PSG nach der «Königsklasse» auch in der Liga ran

Legende: Bekommen keine zusätzliche Pause Ousmane Dembélé und Co. EPKeystone/A/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Titelverteidiger Paris Saint-Germain marschierte bislang problemlos durch die K.o.-Phase der Champions League. Im Achtelfinal siegten die Pariser gegen Chelsea mit dem Gesamtskore von 8:2, im Viertelfinal gegen Liverpool gab es zwei 2:0-Siege.

Mitgeholfen hat dabei neben der hohen spielerischen Qualität auch die französische Liga. Die Ligue 1 ermöglicht es den international spielenden Teams oft, Ligaspiele, welche zwischen zwei Europacup-Partien stattfinden, zu verschieben.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung des Halbfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen PSG und Bayern München können Sie am Dienstag ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei sehen.

Davon hatte PSG sowohl im Achtel- als auch im Viertelfinal Gebrauch gemacht und sich eine zusätzliche Pause verschafft. Nun ist das aber nicht mehr möglich – weil schlicht die Spieldaten fehlen. Bis zum Ende der Saison in Frankreich bestreiten die Pariser Partien im Dreitages-Rhythmus.

Weil der Meistertitel noch nicht eingetütet ist, darf sich das Team von Luis Enrique auch in der Liga nicht zurücklehnen. Gegen die Bayern gilt es also, alles reinzuwerfen – aber trotzdem am Wochenende wieder spielbereit zu sein.

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