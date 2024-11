Zeki Amdounis Treffer in der 88. Minute beschert Benfica Lissabon in Monaco einen 3:2-Sieg.

Zwischen Aston Villa und Juventus fallen keine Tore.

Liverpool gewinnt den Kracher des Abends gegen Real Madrid 2:0 und behält seine weisse Weste.

Monaco – Benfica Lissabon 2:3

Das erste Champions-League-Tor der Karriere von Zeki Amdouni war ein eminent wichtiges. Der Schweizer Nati-Stürmer köpfelte gegen Monaco in der 88. Minute zum 3:2 ein und setzte damit den Schlusspunkt unter eine verrückte Partie. Monaco mit Breel Embolo und Denis Zakaria in der Startaufstellung waren in der 13. Minute in Führung gegangen. In der 48. Minute – kurz davor scheiterte Embolo am Pfosten – glich Vangelis Pavlidis aus. Trotz einer gelb-roten Karte gegen Wilfried Singo (58.) brachte Soungoutou Magassa die Franzosen erneut in Führung (67.). Doch das Team von Trainer Adi Hütter hatte die Rechnung ohne zwei Ex-FCB-Angreifer gemacht. Erst traf Arthur Cabral zum 2:2, ehe die Stunde von Amdouni schlug.

Aston Villa – Juventus 0:0

Beinahe hätte Morgan Rogers Aston Villa in der Nachspielzeit doch noch den Sieg beschert. Doch der Treffer in der 93. Minute wurde nach VAR-Intervention aberkannt. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Engländer die beste Möglichkeit auf einen Treffer gehabt. Lucas Digne liess mit seinem Freistoss ebenfalls in der Nachspielzeit die Latte erzittern. Das torlose Unentschieden hilft vor allem den Turinern nicht, die unter den zweiten Trennstrich fallen.

Dinamo Zagreb – Dortmund 0:3

Gregor Kobel verbrachte in der Hauptstadt Kroatiens einen geruhsamen Abend. Die Dienste des Schweizers Nati-Torhüters waren gegen Dinamo Zagreb nur bedingt gefragt, nur ein einziger Ball flog auf den BVB-Kasten. Vorne sorgten Jamie Gittens und Rami Bensebaini für den Unterschied. Gittens war in der 41. Minute mit einem schönen Schlenzer erfolgreich, nach 56 Minuten köpfelte Bensebaini nach einem Eckball zum 2:0 ein. Serhou Guirassy machte in der 90. Minute den Deckel drauf. Dank dem 4. Sieg im 5. Champions-League-Spiel nimmt Dortmund Kurs in Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation.

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk 3:2

Eindhoven feierte gegen Schachtar Donezk ein furioses Comeback. Dank Doppeltorschütze Malik Tillman und Ricardo Pepi, der in der fünften Minute der Nachspielzeit das Siegtor erzielte, schafften die Niederländer ab der 87. Minute die Wende vom 0:2 zum 3:2. Die Niederländer zeigten sich zu Beginn hinten anfällig: Zweimal bereitete Yukhym Konoplya auf der rechten Seite mustergültig vor, Danylo Sikan (8.) und Oleksandr Zubkov (37.) vollendeten jeweils in der Mitte zur 2:0-Führung für Schachtar. Nachdem Pedrinho auf Seiten der Gäste in der 69. Minute Rot gesehen hatte, schwang das Pendel auf die andere Seite.

Roter Stern Belgrad – Stuttgart 5:1

Im Duell zweier Teams, die in der laufenden Kampagne noch auf YB treffen, behielt Roter Stern Belgrad überraschend deutlich die Oberhand. Ermedin Demirovic brachte die Schwaben auf fremdem Terrain zwar bereits in der 5. Minute in Führung. Danach trafen aber nur noch die Serben. Ausgerechnet der vom VfB ausgeliehene Silas besorgte den Ausgleich, noch vor der Pause machte Rade Krunic die Wende perfekt. In der zweiten Halbzeit verlegte sich Roter Stern erfolgreich aufs Kontern, wobei Nemanja Radonjic noch ein Doppelpack gelang. Auch die beiden eingewechselten Schweizer Fabian Rieder (ab 46.) und Leonidas Stergiou (ab 76.) konnten an Stuttgarts empfindlicher Pleite nichts ändern.

VfB-Fans kehren an der Grenze um Box aufklappen Box zuklappen Der VfB musste auf einen Teil seiner rund 2400 erwarteten Fans verzichten. Die Anhänger waren mit ihren Bussen auf dem Weg nach Belgrad umgekehrt und wieder zurück nach Stuttgart gefahren – Medienberichten zufolge wegen unverhältnismässig scharfer Polizeikontrollen an der serbischen Grenze.

Sturm Graz – Girona 1:0

Wie Roter Stern holte auch Sturm Graz (ohne Gregory Wüthrich) die ersten Punkte. Vor heimischem Publikum reichte den Österreichern ein Treffer von Mika Biereth, der in der heimischen Liga die Torschützenliste anführt, zum Vollerfolg über Girona (58.). Die Spanier kassierten nach dem 0:4 gegen PSV vor drei Wochen erneut eine Niederlage ohne eigenen Treffer. Nur YB, Slovan Bratislava und RB Leipzig stehen von den 36 Teams nach 5 Spieltagen noch ohne Punkte da.

Weitere Spiele vom Mittwoch:

Celtic Glasgow – Brügge 1:1

Bologna – Lille 1:2