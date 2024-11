Liverpool bezwingt Real Madrid am 5. Spieltag der Champions League an der Anfield Road hochverdient mit 2:0.

Kylian Mbappé und Mohamed Salah scheitern beide vom Punkt, für die Tore sorgen Alexis Mac Allister und Cody Gakpo.

Während Liverpool weiter als einziges Team mit dem Punktemaximum dasteht, kommt Real langsam aber sicher ernsthaft in die Bredouille.

Hier geht's zum Round-up mit den restlichen Mittwochspartien.

Als in der 56. Minute beim Stand von 0:1 mit Eduardo Camavinga der mit Abstand beste Real-Akteur verletzt vom Platz musste, sah es zappenduster aus für den Titelverteidiger. Doch aus dem Nichts präsentierte sich den «Königlichen» kurz darauf die goldene Chance auf den Ausgleich.

Mbappé bringt keinen Fuss vor den anderen

Was war passiert? Liverpool-Verteidiger Andy Robertson hatte den eingewechselten Lucas Vasquez im Strafraum gefoult – Penalty. Kylian Mbappé, dem bis zu diesem Zeitpunkt wenig bis gar nichts gelungen war, übernahm die Verantwortung ... und scheiterte an Alisson-Ersatz Caoimhin Kelleher, der schon früh die richtige Ecke ahnte.

Was für Mbappé den langersehnten Ketchup-Effekt hätte bedeuten können – der Franzose ist seit seinem Wechsel im Sommer zu Real noch immer nicht wiederzuerkennen – war für die Gäste der wohl vorentscheidende Nackenschlag an der Anfield Road.

Salah-Aussetzer bleibt ohne Konsequenzen

Keine 10 Minuten nach dem verschossenen Elfmeter auf der einen, pfiff der Unparteiische François Letexier einen Penalty auf der anderen Seite. Mohamed Salah hatte mit Ferland Mendy Katz und Maus gespielt und das Foulspiel durch sein Dribbling regelrecht provoziert.

Der Gefoulte nahm gleich selbst Anlauf und zimmerte den Ball an den Aussenpfosten. Eine Partie, bei der sowohl Mbappé als auch Salah vom Penaltypunkt sündigen, wird es so schnell wohl auch nicht mehr geben.

01:06 Video Mbappé und Salah scheitern beide vom Punkt Aus Sport-Clip vom 27.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Verpasstes holte Liverpool jedoch schon bald nach. Nach einer kurzen Eckball-Variante lieferte Robertson eine punktgenaue Flanke auf Joker Cody Gakpo, der das ungleiche Kopfball-Duell mit Luka Modric gewann und zum 2:0 einnickte. Real tauchte mit dem Rücken zur Wand zwar noch das eine oder andere Mal in der Nähe des gegnerischen Strafraums auf. Wirklich Gefahr, den Vorsprung noch herzugeben, liefen die «Reds» aber nicht mehr.

00:28 Video Gakpo köpfelt mutterseelenallein zum 2:0 ein Aus Sport-Clip vom 27.11.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Liverpool wacher, schneller, stärker

Bereits in der 1. Halbzeit war es das Heimteam, das den Ton angegeben hatte. Um ein Haar wäre Liverpool schon in der 4. Minute in Führung gegangen, doch Real Madrids Raul Asencio verhinderte den Einschlag mit einer starken Abwehraktion im allerletzten Moment. Auch im Anschluss waren es ausschliesslich die «Reds», welche sich Torchancen erspielen konnten. Doch entweder scheiterten sie an Thibaut Courtois oder an der eigenen Effizienz.

00:30 Video Reals CL-Debütant Asencio verhindert Eigentor in extremis Aus Sport-Clip vom 27.11.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es jedoch nicht lange, ehe es doch noch mit dem ersten Treffer für die Gastgeber klappte. Curtis Jones, Conor Bradley und Alexis Mac Allister kombinierten sich auf engstem Raum frei, ehe Mac Allister aus gut 11 Metern einen Weg an Courtois vorbei fand.

00:34 Video Mac Allister schliesst Liverpool-Kombination ab Aus Sport-Clip vom 27.11.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

So geht's weiter

Mit 5 Siegen aus 5 Spielen kann Liverpool die K.o.-Phase in der Champions League bereits planen. Komplett anders sieht es bei Real Madrid aus. Der Titelverteidiger bleibt auf seinen 6 Punkten sitzen. Die direkte Achtelfinal-Qualifikation ist nach der 3. Niederlage wohl bereits vom Tisch.

In zwei Wochen steht die 6. von insgesamt 8 Runden in der Ligaphase an. Für Real steht dann bereits das nächste schwierige Gastspiel an, der spanische Meister reist nach Bergamo zum formstarken Atalanta. Liverpool bekommt es ebenfalls auswärts mit Girona zu tun.