Legende: Grosser Jubel bei den «Gunners» Trossard herzt Martinelli, Rice (rechts) feiert mit. Keystone/Miguel Oses

Am 1. Spieltag der Champions League feiert Arsenal in Bilbao einen glanzlosen 2:0-Sieg.

Union St-Gilloise gewinnt in Eindhoven 3:1.

Athletic Bilbao – Arsenal 0:2

Die Rückkehr nach 11 Jahren Champions-League-Absenz ist Athletic Bilbao missglückt. Die Basken mussten sich vor prächtiger Kulisse Arsenal 0:2 geschlagen geben. Die Partie bot lange kaum Aufreger. Dann wechselte Arsenal-Coach Mikel Arteta quasi den Sieg ein. In der 72. Minute lenkte Joker Leandro Trossard den Ball in den Lauf von Gabriel Martinelli. Der Brasilianer – kaum auf den Platz gekommen – liess sich nicht zweimal bitten und bezwang Goalie Unai Simon aus rund 12 Metern. Trossard (87.) traf kurz vor Schluss via Pfosten zum Endstand.

PSV Eindhoven – Union St-Gilloise 1:3

Der belgische Champion und CL-Neuling Union St-Gilloise hat bei Hollands Meister PSV einen grossen Sieg gefeiert. Eindhovens Stürmer Ricardo Pepi verursachte früh einen Penalty, den Promise David souverän verwandelte. Kurz vor der Pause liess sich Pepi in der Spielfeldmitte den Ball abluchsen, Anouar Ait El Hadj (39.) schloss den Konter sehenswert ab. Randnotiz: Ruben Van Bommel (Sohn von Mark) gelang der PSV-Ehrentreffer.

