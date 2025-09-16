Am 1. Spieltag der Champions League feiert Real Madrid nach Rückstand einen 2:1-Heimsieg gegen Marseille.

Arsenal gewinnt in Bilbao ohne zu glänzen 2:0. Tottenham profitiert beim 1:0 gegen Villarreal von einem Goalie-Bock.

Grosses Spektakel in Turin: Juventus und Borussia Dortmund trennen sich 4:4.

Real Madrid – Marseille 2:1

Der Auftakt in die neue CL-Saison ist Rekordsieger Real Madrid (15 Titel) zumindest resultatmässig geglückt. Das Team von Coach Xabi Alonso feuerte ein offensives Feuerwerk ab (18 Torschüsse in der ersten Halbzeit), benötigte gegen Marseille jedoch zwei Elfmeter-Tore von Kylian Mbappé (29./81.) zum Sieg. Während der erste Strafstoss unstrittig war (Geoffrey Kondogbia liess gegen Rodrygo das Bein stehen), dürfte der zweite noch zu reden geben. Marseille-Verteidiger Facundo Medina berührte den Ball im Fallen zwar mit der Hand, konnte dagegen jedoch kaum etwas tun. Zu diesem Zeitpunkt agierten die Madrilenen nur noch zu zehnt. Captain Dani Carvajal (72.) hatte nach einem Kopfstoss gegen Goalie Geronimo Rulli die rote Karte gesehen. Marseille blieb auch in der zweiten Halbzeit gefährlich. Mason Greenwood, der den Führungstreffer von Tim Weah (22.) vorbereitet hatte, scheiterte jedoch mehrmals an Thibaut Courtois im Real-Kasten.

Athletic Bilbao – Arsenal 0:2

Die Rückkehr nach 11 Jahren Champions-League-Absenz ist Athletic Bilbao missglückt. Die Basken mussten sich vor prächtiger Kulisse Arsenal 0:2 geschlagen geben. Die Partie bot lange kaum Aufreger. Dann wechselte Arsenal-Coach Mikel Arteta quasi den Sieg ein. In der 72. Minute lenkte Joker Leandro Trossard den Ball in den Lauf von Gabriel Martinelli. Der Brasilianer – kaum auf den Platz gekommen – liess sich nicht zweimal bitten und bezwang Goalie Unai Simon aus rund 12 Metern. Trossard (87.) traf kurz vor Schluss via Pfosten zum Endstand.

Tottenham – Villarreal 1:0

Tottenham Hotspur hat sich zuhause die ersten drei Punkte der neuen CL-Kampagne gesichert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Frank profitierte dabei von einem grossen Geschenk von Gäste-Keeper Lucio Junior. Nach drei Minuten lenkte der Brasilianer eine Flanke von Lucas Bergvall ins eigene Tor ab. Die «Spurs» mussten gegen uninspirierte Gäste nicht an ihre Grenzen gehen und reisen mit drei Punkten im Gepäck zu CL-Neuling Bödö-Glimt.

Benfica Lissabon – Qarabag Agdam 2:3

Der portugiesische Rekordmeister wähnte sich im heimischen Da-Luz-Stadion nach einer Viertelstunde schon fast als Sieger. 2:0 führte die Elf von Trainer Bruno Lage. Enzo Barrenechea (6.) und Vangelis Pavlidis (16.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht. Leandro Andrade (30.), Camilo Duran (48.) und Oleksij Kaschtschuk (86.) drehten die Partie dann aber zugunsten der Gäste. Für den Klub aus Aserbaidschan ist es der erste Sieg in der «Königsklasse» überhaupt.

PSV Eindhoven – Union St-Gilloise 1:3

Der belgische Champion und CL-Neuling Union St-Gilloise hat beim niederländischen Meister PSV einen grossen Sieg gefeiert. Eindhovens Stürmer Ricardo Pepi verursachte früh einen Penalty, den Promise David souverän verwandelte. Kurz vor der Pause liess sich Pepi in der Spielfeldmitte den Ball abluchsen, Anouar Ait El Hadj (39.) schloss den Konter sehenswert ab. Nach 67 Minuten kam mit Marc Giger aufseiten der Belgier ein 21-jähriger Zürcher zum Einsatz. Eine Viertelstunde später konnte er das 3:0 von Teamkollege Kevin Mac Allister (seinerseits Bruder von Liverpools Weltmeister Alexis) bejubeln. Randnotiz: Ruben Van Bommel (Sohn von Ex-Bayern-Spieler Mark) gelang der PSV-Ehrentreffer.

Champions League