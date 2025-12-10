Paris St-Germain kommt in der Champions League beim Gastspiel in Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus.

Statt einem Pflichtsieg gibt's für Dortmund gegen den norwegischen Aussenseiter Bodö/Glimt nur ein 2:2.

Arsenal steht weiter mit dem Punktemaximum da, die ersten Punkte gibt es für Ajax.

Real Madrid verliert zuhause gegen Manchester City.

Athletic Bilbao – PSG 0:0

Paris St-Germain hat sich beim Gastspiel in Bilbao etwas überraschend mit einem 0:0 begnügen müssen. Vor zwei Wochen hatten sich die Franzosen mit Tottenham noch ein 8-Tore-Spektakel geliefert und zuletzt in der Liga einen 5:0-Sieg gegen Rennes gefeiert. Im Baskenland wollte der Ball aber partout nicht rein. Grossen Anteil daran hatte Athletic-Goalie Unai Simon, der einen bärenstarken Auftritt hinlegte.

Dortmund – Bodö/Glimt 2:2

Für Dortmund mit Nati-Keeper Gregor Kobel hat es gegen den norwegischen Aussenseiter Bodö/Glimt ein unerwartetes und wohl nicht budgetiertes Unentschieden abgesetzt. Julian Brandt schoss den BVB zweimal in Front, zweimal gelang den Gästen eine Reaktion. Beim 2:2 durch Jens Petter Hauge nutzte Bodö/Glimt eine Überzahlsituation gnadenlos aus. Aaron Anselmino hatte den Platz verletzungsbedingt verlassen, die Einwechslung seines Ersatzmannes Emre Can liess aber noch etwas auf sich warten. Der Punktverlust könnte Dortmund noch schmerzen. Mit Tottenham und Inter wartet ein knackiges Restprogramm.

Brügge – Arsenal 0:3

6. Spiel, 6. Sieg: Beim Gastspiel in Brügge hatte Arsenal keine Mühe, seine weisse Weste zu wahren. Besonders gut aufgelegt war Noni Mandueke, der einen Doppelpack erzielte (25./47.), wobei vor allem sein Führungstreffer in der 25. Minute sehenswert war. Der von Chelsea gekommene Stürmer traf aus rund 20 Metern, nachdem er von rechts in Richtung Strafraum losgezogen war. Gabriel Martinelli (56.) machte für die Londoner den Deckel drauf.

Leverkusen – Newcastle 2:2

Alejandro Grimaldo hat Leverkusen mit einem Tor in der 88. Minute spät einen Punkt gerettet. Ohne Trainer Kasper Hjulmand an der Seitenlinie – der Bayer-Trainer fehlte aus persönlichen Gründen kurzfristig – war das Heimteam durch ein Eigentor früh in Führung gegangen. Anthony Gordon (51.) glich per Foulelfmeter aus, nachdem Bayer-Goalie Mark Flekken den Ball vertändelt und anschliessend Nick Woltemade zu Fall gebracht hatte. Lewis Miley (74.) drehte die Partie für die englischen Gäste, bei denen Fabian Schär 90 Minuten auf der Bank sass. Dank Grimaldos spätem Ausgleich hat Leverkusen nach wie vor Chancen auf die Top 24 und damit den Einzug in die K.o.-Phase.

Benfica – Napoli 2:0

Benfica hat seine Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase mit einem Heimsieg gegen Napoli aufrecht erhalten. Einfach wird dieses Unterfangen allerdings nicht. Mit Juve wartet am 7. Spieltag das nächste italienische Team, zum Abschluss folgt dann das Duell mit Real Madrid.

Die weiteren Partien am Mittwoch:

Juventus Turin – Pafos 2:0: Nach einer mauen ersten Halbzeit werden die Italiener ihrer Favoritenrolle gegen zunehmend passive Zyprioten doch noch gerecht.

Nach einer mauen ersten Halbzeit werden die Italiener ihrer Favoritenrolle gegen zunehmend passive Zyprioten doch noch gerecht. Qarabag Agdam – Ajax Amsterdam 2:4: Beim Gastspiel in Baku macht Ajax zweimal einen Rückstand wett und holt die ersten Punkte in der laufenden Kampagne.

Beim Gastspiel in Baku macht Ajax zweimal einen Rückstand wett und holt die ersten Punkte in der laufenden Kampagne. Villarreal – Kopenhagen 2:3: Dank dem Siegtreffer in der 90. Minute wahren die Dänen ihre Chance auf die Playoffs.

Resultate