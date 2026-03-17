Legende: Freudentaumel bei den Spielern von Sporting Lissabon nach dem Tor zum 4:0. Keystone/Ana Brigida

Sporting Lissabon macht gegen Bodö/Glimt die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel wett und steht dank einem 5:0-Sieg n.V. im Viertelfinal der «Königsklasse».

Die Portugiesen treffen in der Runde der letzten Acht auf Arsenal oder Leverkusen (Spielbeginn 21:00 Uhr).

Die weiteren Partien des Abends: Manchester City – Real Madrid, Chelsea – Paris Saint-Germain.

Die märchenhafte Champions-League-Kampagne von Neuling Bodö/Glimt ist zu Ende. Die Norweger müssen sich nach einem schwachen Auftritt in Lissabon verabschieden. Der 3:0-Vorsprung reichte letztlich nicht zum Weiterkommen. Sporting Lissabon setzte sich verdient mit 5:0 nach Verlängerung durch.

Schweizer Gespann auf der Höhe

Sporting hatte nach 75 Minuten die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel wettgemacht. VAR Fedayi San wies Schiedsrichter Sandro Schärer auf ein Hands von Bodö-Verteidiger Fredrik Björkan hin. Goalgetter Luis Suarez versenkte den fälligen Penalty souverän.

Nach nur 83 Sekunden in der Verlängerung netzte der Uruguayer Maximiliano Araujo zum 4:0 für Sporting ein. Der Widerstand der Gäste, die zuletzt alle 5 CL-Partien gewonnen hatten, war gebrochen. Rafael Nel setzte mit dem 5:0 in der 121. Minute den Deckel drauf. Der Sieg der Portugiesen war hochverdient. Das Schussverhältnis lautete 37:9.

Bodö/Glimt nur selten gefährlich

Nur selten kam Bodö/Glimt an diesem Dienstagabend gefährlich vors gegnerische Tor. Kurz vor der Pause verpasste Verteidiger Odin Björtuft nach einem Eckball das 1:1. Sein Abschluss per Kopf klatschte an die Latte, der Ball fiel danach erneut auf den Querbalken, Sporting überstand die Situation jedoch schadlos.

Auch die Portugiesen hatten nach einer furiosen Startphase einen Standard zum Erfolg benötigt. Verteidiger Goncalo Inacio nickte nach 35 Minuten zum 1:0 ein. Das 2:0 durch Pedro Goncalves fiel nach einer Stunde im Anschluss an eine sehenswerte Kombination.

Im Viertelfinal trifft der 21-fache Meister auf den Gewinner des Duells Arsenal gegen Leverkusen.

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