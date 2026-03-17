Sporting Lissabon macht gegen Bodö/Glimt die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel wett und steht dank einem 5:0-Sieg n.V. im Viertelfinal der «Königsklasse».

Die Portugiesen treffen in der Runde der letzten Acht auf Arsenal, das Leverkusen 2:0 bezwingt.

Auch Real Madrid (2:1 gegen Manchester City) und Paris SG (3:0 gegen Chelsea) sind weiter.

Die märchenhafte Champions-League-Kampagne von Neuling Bodö/Glimt ist im Achtelfinal zu Ende gegangen. Die Norweger müssen sich nach einem schwachen Auftritt in Lissabon verabschieden. Nach dem 3:0 im Heimspiel setzte es eine 0:5-Niederlage nach Verlängerung ab.

Schweizer Gespann auf der Höhe

Sporting hatte nach 75 Minuten die Hypothek aus dem Hinspiel wettgemacht. VAR Fedayi San wies Schiedsrichter Sandro Schärer auf ein Hands von Bodö-Verteidiger Fredrik Björkan hin. Luis Suarez versenkte den fälligen Penalty souverän.

Nach nur 83 Sekunden in der Verlängerung netzte der Uruguayer Maximiliano Araujo zum 4:0 für Sporting ein. Der Widerstand der Gäste, die zuletzt alle 5 CL-Partien gewonnen hatten, war gebrochen. Rafael Nel setzte mit dem 5:0 in der 121. Minute den Deckel drauf. Der Sieg der Portugiesen war hochverdient (37:9 Abschlüsse).

Bodö/Glimt nur selten gefährlich

Nur selten kam Bodö/Glimt gefährlich vors gegnerische Tor. Kurz vor der Pause verpasste Verteidiger Odin Björtuft das 1:1. Sein Kopfball klatschte an die Latte, der Ball fiel danach erneut auf den Querbalken. Auch die Portugiesen hatten nach einer furiosen Startphase einen Standard zum Erfolg benötigt. Verteidiger Goncalo Inacio nickte nach 35 Minuten zum 1:0 ein. Das 2:0 durch Pedro Goncalves fiel nach einer Stunde im Anschluss an eine sehenswerte Kombination.

Arsenal wird Favoritenrolle gerecht

Im Viertelfinal trifft der 21-fache Meister nun auf Arsenal. Nach dem 1:1 im Hinspiel feierten die «Gunners» zuhause einen 2:0-Sieg über Bayer Leverkusen. Eberechi Eze brachte den dominanten Premiere-League-Leader mit einem Traumtor in Führung (35.). Bei den Gästen konnte sich vor allem Torhüter Janis Blaswich mit mehreren Paraden auszeichnen.

Auch nach dem Seitenwechsel war Arsenal am Drücker. Nach gut einer Stunde war es Declan Rice, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Kurz darauf wurde ein weiterer Arsenal-Treffer aberkannt, weil der Ball zuvor an die Hand von Kai Havertz gesprungen war.

So geht es weiter

Arsenal zieht damit zum 3. Mal in Folge in die Viertelfinals der Champions League ein, wo es zum Duell mit Sporting Lissabon kommt. Letztmals trafen die beiden Klubs in der Ligaphase der vergangenen Champions-League-Kampagne aufeinander. Im November 2024 hatte Arsenal einen klaren 5:1-Sieg gefeiert. Das Hinspiel findet am 7. oder 8. April statt, das Rückspiel in der Woche darauf.

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