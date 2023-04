Inter Mailand gewinnt das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Benfica Lissabon mit 2:0.

Zum ersten Mal in dieser Saison bleiben die Portugiesen in der «Königsklasse» ohne Treffer.

In der 2. Partie vom Dienstagabend fährt Manchester City einen 3:0-Sieg gegen Bayern München ein.

Umkämpft war sie, die Partie zwischen Benfica Lissabon und Inter Mailand im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals. Defensiv diszipliniert waren sie, die Teams im Estadio da Luz. Und wie sah es in der Offensive aus? Da konnte nur eine Mannschaft reüssieren, nämlich der Gast aus Italien.

Doch der Reihe nach. Viel zu bestaunen hatten die Fans in der portugiesischen Hauptstadt in den ersten 45 Minuten nicht. Die beste Chance hatte das Heimteam in der 16. Minute. Die Inter-Defensive konnte eine Hereingabe nicht richtig kontrollieren, die Kugel landete im Strafraum in den Füssen von Rafa Silva. Der 29-Jährige scheiterte mit seinem Abschluss aber an Inter-Schlussmann André Onana.

00:33 Video Rafa Silva mit der besten Chance der 1. Halbzeit Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Inter in der 2. Halbzeit erfolgreich

Spannender wurde es dann in Durchgang Nummer 2. Den besseren Start nach dem Seitenwechsel erwischte der Vertreter aus der Serie A. In der 51. Minute war es Nicolo Barella, der nach einer schönen Flanke von Alessandro Bastoni per Kopf zur Führung für die Italiener traf.

Die Affiche gestaltete sich offener, Benfica schnupperte in Person von Rafa Silva am Ausgleichstreffer (56.). Angepeitscht vom Heimpublikum zeigten sich die Portugiesen zwar bemüht, aber zu wenig durchschlagskräftig. Gegen Ende der Partie erhöhte Inter dann noch einmal die Schlagzahl. Ein Handspiel von Joao Mario im Strafraum von Benfica wurde erst nach VAR-Intervention geahndet. Romeno Lukaku verwandelte den Elfmeter souverän (82.) und erhöhte das Skore auf 2:0.

01:13 Video Joao Mario mit dem Handspiel, Lukaku beim Elfmeter erfolgreich Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Benfica erstmals ohne Treffer

Bei diesem Spielstand blieb es. Inter gelang es, die Offensivmaschinerie Benfica zu bremsen. Erstmals in dieser Champions-League-Kampagne blieben die Portugiesen ohne Treffer, zuvor erzielten sie in 8 Partien in der «Königsklasse» 23 Tore.

Soll für Benfica nicht wie bereits im Vorjahr im Viertelfinal Schluss ein, müssen sich Roger Schmidt und seine Mannschaft für das Rückspiel etwas einfallen lassen. Dieses steht in einer Woche in Mailand an.