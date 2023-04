Manchester City schlägt Bayern München im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit 3:0.

Die «Citizens» zeigen sich im Offensivspiel zwingender und feiern einen eindrücklichen Sieg.

Zum Matchwinner avanciert Erling Haaland mit einem Tor und einer Vorlage.

Im anderen Viertelfinal vom Dienstag gewinnt Inter bei Benfica 2:0.

Der «Kampf der Giganten» im Etihad Stadium war den Eintritt allemal wert. Insbesondere in der 2. Halbzeit sah das Publikum etliche Grosschancen – die beiden Mannschaften lieferten sich einen unterhaltsamen und hochspannenden Schlagabtausch.

Die in Rückstand liegenden Münchner kamen angriffig aus der Kabine. 4 Minuten nach Wiederanpfiff bot sich Leroy Sané, der erstmals seit dem Wechsel an die Säbener Strasse bei seinem alten Verein gastierte, eine goldene Ausgleichschance. Der Flügelspieler konnte nach einem öffnenden Steilpass von Jamal Musiala über die linke Seite in den Strafraum laufen und abziehen. Ederson zeigte aber eine schnelle Reaktion und parierte.

Sané scheitert in der 49. Minute an Ederson

City spielt sich in Rausch

Auch die Gastgeber hatten ihre Chancen. Der 2. Treffer der Partie hätte auf beiden Seiten fallen können. Schliesslich schlug es ein 2. Mal hinter Yann Sommer ein: Dayot Upamecano verlor in der 70. Minute vor dem eigenen Strafraum fahrlässig den Ball an Jack Grealish, der per Hacke sogleich in Erling Haalands Lauf spielte. Mit einer gefühlvollen Flanke fand er Bernardo Silva, der gekonnt zum 2:0 einnickte.

In den 20 noch zu spielenden Minuten waren die Rollen klar verteilt: Die «Skyblues» hatten das Momentum auf ihrer Seite und wollten nachlegen, Bayern wirkte von der Rolle und rannte dem Ball hinterher. So überraschte das 3:0 in der 76. Minute kaum. John Stones legte im Strafraum per Kopf ab für Haaland, der Sommer mit einem Direktschuss keine Chance liess und seinen 11. Treffer in der laufenden CL-Kampagne verbuchte.

Das Spiel war damit entschieden. City, das 90 Minuten lang mit Manuel Akanji spielte, legt in der Champions League eindrücklich vor und reist kommende Woche mit breiter Brust und grossem Polster nach München.

Haaland stellt auf 3:0

Dominante erste Halbzeit von City

Die «Skyblues» hatten von Beginn an das Spielgeschehen gestaltet und sich früh Möglichkeiten erarbeitet, allen voran Haaland: Der Knipser kam in der 22. Minute an der Strafraumgrenze völlig frei zum Abschluss, traf den Ball aber nicht wunschgemäss. Bayern-Goalie Sommer parierte mühelos.

Fünf Zeigerumdrehungen musste Sommer dann hinter sich greifen. Rodri liess Musiala mit einer Finte zunächst ins Leere laufen und schlenzte den Ball anschliessend aus rund 20 Metern wunderschön unters Lattenkreuz.

Sonntagsschuss: Rodri bringt Manchester City in Front

Sommer bewahrt Bayern mit «Big Save» vor grösserem Rückstand

Manchester City nahm den Fuss in der Folge nicht vom Gas und suchte den 2. Treffer. In der 34. Minute kam Ilkay Gündogan nach einer abgefälschten Flanke von Kevin De Bruyne frei vor Sommer an den Ball. Der Bayern-Schlussmann rettete seine Mannschaft mit einem fantastischen Reflex vor dem 2. Gegentor. Die Münchner gingen mit dem knappen Rückstand in die Kabine.

So geht es weiter

Für beide Mannschaften geht es am Wochenende weiter im Ligabetrieb, bevor am 19. April das Viertelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena ansteht.