Arsenal qualifiziert sich in der Champions League wie schon im Vorjahr für den Halbfinal.

Den Londonern reicht im Rückspiel zuhause gegen Sporting Lissabon ein torloses Unentschieden fürs Weiterkommen.

Ein spektakuläres Duell zwischen Bayern München und Real Madrid entscheiden die Deutschen mit 4:3 für sich.

In der Premier League ist Arsenal drauf und dran, den sicher geglaubten Meistertitel noch zu verspielen. In der Champions League schafften die Londoner mit Ach und Krach den Sprung in den Halbfinal. Der Auftritt gegen Sporting Lissabon dürfte dem Team von Trainer Mikel Arteta aber nur mässig Aufschwung geben. Positiv an diesem Mittwochabend war in erster Linie das Resultat (0:0) und das damit verbundene Weiterkommen dank dem 1:0-Sieg im Hinspiel.

Auch für den neutralen Zuschauer war das Spiel kein wirklicher Leckerbissen. Bis zum ersten Aufreger der Partie dauerte es geschlagene 40 Minuten. Sporting konnte aus dem Fehlpass von Arsenal-Keeper David Raya aber keinen Profit schlagen. Richtig gefährlich wurde es dafür in der 43. Minute. Nach einem hohen Ball von Maxi Araujo kam Geny Catamo volley zum Abschluss. Der Ball klatschte jedoch an den Pfosten.

Kaum offensive Szenen

Der Beginn der zweiten Halbzeit versprach zunächst mehr Spannung. Doch sowohl Araujos (47.), als auch Gabriel Martinellis Abschluss (55.) verpassten das Tor jeweils deutlich. Die Probleme aus der Meisterschaft verfolgten Arsenal aber weiter. Die Londoner erspielten sich kaum gefährliche Möglichkeiten und wenn, dann fehlte das nötige Abschlussglück. So wie beim Kopfball von Leandro Trossard, der am Pfosten landete (84.).

Trotz der offensiven Harmlosigkeit geriet das Weiterkommen für Arsenal aber nicht in Gefahr. Die Gäste aus Lissabon hatten im Angriff nämlich noch weniger Biss als das Heimteam. Erst tief in der Nachspielzeit kamen die Portugiesen noch einmal zu einer valablen Torchance. Der Abschluss von Joao Simoes landete jedoch im Aussennetz.

So geht's weiter

Arsenal blieb damit auch im 12. CL-Spiel in dieser Saison ungeschlagen und steht wie schon im Vorjahr im Halbfinal der «Königsklasse». Dort kommt es am 28./29. April zum Aufeinandertreffen mit Atletico Madrid. Das Rückspiel findet am 5./6. Mai statt.

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