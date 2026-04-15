Bayern München setzt sich im Champions-League-Viertelfinal mit einem Gesamtskore von 6:4 gegen Real Madrid durch.

Luis Diaz und Michael Olise sorgen beim 4:3-Sieg der Münchner kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Im anderen Duell kommt Arsenal gegen Sporting Lissabon dank einer Nullnummer im Rückspiel weiter.

Wenn Bayern München und Real Madrid aufeinandertreffen, ist eines garantiert: Spektakel pur. So brachen in der Münchner Allianz Arena alle Dämme, als Offensivwirbler Luis Diaz (89.) kurz vor Schluss das 3:3 erzielt hatte und sein Team in den Champions-League-Halbfinal schoss. Teamkollege Michael Olise machte kurz darauf den Deckel drauf – und stellte damit auch im Rückspiel den Sieg gegen die «Königlichen» sicher. Nachdem man vor diesem Viertelfinal-Duell rund 14 Jahre auf einen solchen hatte warten müssen.

Güler zum Ersten – Neuer mit Bock

Dem Ruf des Spektakels war die Partie bereits nach der ersten Aktion des Spiels gerechtgeworden. Nach nur 35 gespielten Sekunden profitierte Real-Youngster Arda Güler von einem Fehlpass von Bayern-Goalie Manuel Neuer. Der 21-Jährige zog aus rund 30 Metern direkt ab, woraufhin die Gäste über den bereits schnell wettgemachten 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel jubeln konnten.

In diesem Tempo ging es auch weiter. Fünf Minuten später zappelte das Netz erneut. Diesmal aber auf der Gegenseite. Aleksandar Pavlovic stand nach einer Ecke von Joshua Kimmich goldrichtig und musste seinen Kopf praktisch von der Torlinie stehend nur hinhalten.

Güler zum Zweiten – fader Beigeschmack

Was bei einer Spektakelpartie ebenfalls fast nie zu kurz kommt, sind heikle Entscheide. Der bei diesem Tempo nicht zu beneidende Schiedsrichter Slavko Vincic pfiff ein angebliches Foul von Konrad Laimer rund 20 Meter vor dem Bayern-Tor. Die Wiederholung zeigte: Eine Berührung Laimers blieb aus, da liess sich Brahim Diaz zu einfach fallen. Güler dürfte es egal sein, er versenkte den fälligen Freistoss punktgenau im Kasten. Ob Neuer den hätte halten können? Zeit für eine Diskussion blieb kaum.

Denn auf die Führung Reals folgte erneut die schnelle Antwort der Münchner. Innenverteidiger Dayot Upamecano packte seinen Offensivdrang aus und spielte einen perfekten Pass auf Harry Kane (38.), der die Kugel überlegt im rechten unteren Eck versorgte. Noch vor der Pause stellte Reals Starstürmer Kylian Mbappé (42.) mit dem 3:2 die Führung wieder her. Auch dieses Tor blieb nicht ohne Proteste der Bayern.

In der 2. Halbzeit flachte die Partie bis zum späten Offensiv-Feuerwerk der Münchner ab. Einleitend dabei die gelb-rote Karte an Reals Eduardo Camavinga (86.) wegen wiederholten unsportlichen Verhaltens, womit Real in der Schlussphase in Unterzahl spielen musste. Nach Abpfiff sah dann schliesslich auch Doppelpacker Güler Rot. Weil die Emotionen hochkochten. Es war der Schlusspunkt eines verrückten Fussballabends.

So geht's weiter

Im Halbfinal treffen die Bayern auf Titelverteidiger PSG. Das Hinspiel findet am 28./29.4. statt, das Rückspiel in der Woche darauf.

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