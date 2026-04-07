Die «Königlichen» schwanken zuletzt zwischen Lethargie und Magie. Was zeigen sie in der Champions League gegen Bayern?

Das Starensemble von Real Madrid ist launisch. Scheinbar wie auf Knopfdruck verwandeln sich die träge auf dem Feld herumspazierenden Spieler in Superhelden. So geschehen Anfang März, als sich das Team von Trainer Alvaro Arbeloa gegen Getafe blamierte und dann Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 3:0 demontierte.

Vor dem nächsten Gigantenduell in der «Königsklasse» mit Bayern München im Viertelfinal am Dienstag hinterliessen die «Blancos» erneut einen desolaten Eindruck. Auf Mallorca setzte es am Samstag eine 1:2-Schlappe ab. Kylian Mbappé und Co. verfielen einmal mehr in Liga-Lethargie.

Sendehinweis Champions League am Dienstag Box aufklappen Box zuklappen Die Partie Real vs. Bayern können Sie am Dienstag ab 21:00 Uhr im SRF-Liveticker verfolgen. Später um 23:00 Uhr zeigen wir auf SRF zwei die Sendung «Champions League – Highlights» mit den beiden Zusammenfassungen der Viertelfinal-Hinspiele vom Dienstag. Am Mittwoch haben wir ab 20:10 den LaLiga-Gipfel Barcelona vs. Athletico im SRF-Liveprogramm.

Bayern sinnen auf Revanche

Im Gegensatz zu ManCity vor knapp einem Monat reist Bayern München mit jeder Menge Selbstvertrauen ins Bernabeu. Der Equipe von Vincent Kompany gelang am Wochenende in Freiburg eine wundersame Wende mit drei Toren nach der 80. Minute.

Legende: Wer jubelt am Dienstag Real Madrid oder Bayern München? IMAGO/ZUMA Press/Kirchner-Media/SRF

Zudem haben die Münchner, seit Ende Januar ohne Niederlage, noch einige Rechnungen mit Real offen: In den letzten vier K.o.-Duellen jubelten stets die Spanier.

Zusammenfassungen Real vs. Bayern aus dem Archiv

Der Dauerbrenner in der Champions League

Saison Phase Hinspiel Rückspiel 2023/24 Halbfinal Bayern - Real 2:2 Real - Bayern 2:1 2017/18 Halbfinal Bayern - Real 1:2 Real - Bayern 2:2 2016/17 Viertelfinal Bayern - Real 1:2 Real - Bayern 4:2 2013/14 Halbfinal Real - Bayern 1:0 Bayern - Real 0:4 2011/12 Halbfinal Bayern - Real 2:1 Real - Bayern 2:1 (1:3 n.P.) 2006/07 Achtelfinal Real - Bayern 3:2 Bayern - Real 2:1 2003/04 Achtelfinal Bayern - Real 1:1 Real - Bayern 1:0 2001/02 Viertelfinal Bayern - Real 2:1 Real - Bayern 2:0 2000/01 Halbfinal Real - Bayern 0:1 Bayern - Real 2:1

Champions League