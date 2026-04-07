2 von 4 möglichen Titeln hat Arsenal im Eilzugstempo verspielt. Im CL-Viertelfinal sind die Londoner klarer Favorit.

Legende: Hände vors Gesicht Der bekannte Jubel von Viktor Gyökeres. IMAGO / Every Second Media

Beide nationalen Pokale innerhalb von zwei Wochen futsch, auch in der Liga ein bisschen wacklig – und in der «Königsklasse» wartet das Überraschungsteam: Dem lange Zeit so souveränen Arsenal droht zur Unzeit etwas die Luft auszugehen.

Wenige Tage nach dem Out bei Southampton im FA Cup gilt es für Arsenal in der Champions League ebenfalls im Viertelfinal ernst. Gegen Sporting Lissabon sind die Londoner favorisiert – doch es ist ein starker Auftritt gefragt. Die Portugiesen düpierten in dieser Saison schon manches Topteam und hatten direkt den Sprung in den Achtelfinal geschafft.

Sendehinweis Champions League am Dienstag Box aufklappen Box zuklappen Um 23:00 Uhr zeigen wir auf SRF zwei die Sendung «Champions League – Highlights» mit den beiden Zusammenfassungen der Viertelfinal-Hinspiele vom Dienstag. Zudem können Sie die Partie Real vs. Bayern ab 21:00 Uhr im SRF-Liveticker verfolgen. Am Mittwoch haben wir ab 20:10 den LaLiga-Gipfel Barcelona vs. Athletico im SRF-Liveprogramm.

Rückkehr nach Portugal

Speziell wird die Partie vor allem auch für Viktor Gyökeres sein. Der Schwede wechselte im Sommer von Sporting zu Arsenal. In der portugiesischen Liga hatte er in seiner ersten Saison 29 Tore, in der zweiten sogar 39 erzielt.

Ganz so gut sind Gyökeres' Statistiken in England zwar noch nicht. Mit 11 Premier-League-Treffern ist er aber trotzdem der beste Torschütze seines Teams. Daher liegen die Hoffnungen bei den «Gunners» wohl vor allem beim Rückkehrer.

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