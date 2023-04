Real Madrid gewinnt in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea zuhause verdient mit 2:0.

Karim Benzema in der 1. und Marco Asensio in der 2. Halbzeit treffen für die «Königlichen».

Chelseas Ben Chilwell fliegt nach einer Stunde wegen einer Notbremse mit direkt Rot vom Platz.

Milan legt im Viertelfinal-Duell mit Napoli mit 1:0 vor.

Am Ende musste Chelsea froh sein, dass es die Heimreise nach London «nur» mit einer 2-Tore-Hypothek im Gepäck anzutreten hatte. Real Madrid war bereits bei numerischer Gleichzahl das bessere Team gewesen, die Überlegenheit akzentuierte sich jedoch nach dem Platzverweis gegen Ben Chilwell.

Der linke Aussenläufer der «Blues» konnte den agilen Rodrygo nach einer schönen Steilflanke von Federico Valverde nur noch mit einer Notbremse stoppen. Dem französischen Schiedsrichter François Letexier blieb nichts anderes übrig, als Chilwell in der 59. Minute die rote Karte zu zeigen.

00:50 Video Chilwell reisst Rodrygo am Arm zurück und muss vom Feld Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Asensio braucht nur 3 Minuten

Real Madrid nutzte die Überzahl aus, um über die Flügel und speziell Vinicius Junior die Abwehr der Gäste noch stärker auseinanderzuziehen. Aus dem Spiel heraus klappte es für den Titelverteidiger zunächst zwar nicht mit dem beruhigenden 2:0.

Real erwischte Chelsea jedoch bei einem schnell ausgeführten Eckball. Der omnipräsente Vinicius legte zurück an die Strafraumgrenze, wo Marco Asensio direkt abzog und Chelsea-Schlussmann Kepa Arrizabalaga mit einem harten Flachschuss in der nahen Ecke erwischte. Asensio war erst 3 Minuten zuvor für den bemühten aber eher glücklosen Rodrygo eingewechselt worden.

00:25 Video Asensio erhöht nach clever ausgeführtem Eckball Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Danach liess Real Madrid auf der Suche nach einem noch komfortableren Resultat im Hinblick auf das Rückspiel die letzte Konsequenz vermissen. Die beste Chance auf das 3:0 vergab Karim Benzema in der Nachspielzeit nach einer Unsicherheit Kepas.

Um ein Haar wären die Madrilenen für ihre Passivität in den Schlussminuten noch bestraft worden. Doch der eingewechselte Antonio Rüdiger konnte in der 93. Minute einen gefährlichen Abschluss von Mason Mount mit einer Grätsche in extremis blocken.

Felix hätte Spiel in andere Bahnen lenken können

Das 3. K.o.-Duell zwischen diesen beiden Teams in 3 Jahren hatte fulminant begonnen. Bereits in der 2. Minute konnte Chelseas Joao Felix nach einem Konter alleine auf Thibaut Courtois losziehen. Zwar wurde der Portugiese noch leicht von Eder Militao gestört, dennoch hätte Felix mehr aus der Situation machen müssen. Courtois bekundete keine Mühe mit dem Abschluss der Atletico-Leihgabe.

In der Folge übernahm Real Madrid immer mehr das Zepter und wurde in der 22. Minute belohnt. Dani Carvajal lancierte mit einer Chip-Flanke Vinicius. Dessen Direktabnahme musste Kepa zur Seite abprallen lassen, wo Benzema nur noch zum 1:0 abstauben musste.

00:30 Video Kepa hält Vinicius-Abschluss, doch Benzema steht goldrichtig Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

So geht's weiter

Damit braucht Chelsea im Rückspiel am kommenden Dienstag einen magischen Abend, um doch noch in den Champions-League-Halbfinal einzuziehen. Neben Chilwell müssen die «Blues» dabei womöglich auch auf Innenverteidiger Kalidou Koulibaly verzichten, der in Madrid mit muskulären Problemen verletzt ausgewechselt werden musste.

Der Sieger des Duells zwischen Real Madrid und Chelsea bekommt es im Halbfinal mit dem Gewinner von Manchester City – Bayern München zu tun.