Dortmund unterliegt in der Champions League in Bologna trotz zwischenzeitlicher Führung 1:2.

Es ist die 4. Pleite im 4. Spiel des Jahres für den BVB.

Die Luft für Trainer Nuri Sahin wird damit noch dünner.

Eine glückhafte Führung, der erste Sieg des Jahres und ein Sprung auf Platz 3 in der Blitztabelle der Ligaphase: Bis zur 70. Minute sah es für Dortmund im Stadio Renato Dall'Ara glänzend aus. Doch dann folgten 90 Sekunden, die jeden BVB-Fan auf den Boden der Tatsachen zurückholten.

In dieser Phase liess sich die Abwehr der Deutschen gleich zweimal von einem langen Ball aushebeln. Zweimal griff Bologna über die linke Seite an. Den ersten Ball in die Mitte verwandelte Thijs Dallinga zum 1:1, beim zweiten Anlauf vollstreckte Samuel Illing-Junior zur verdienten Führung der Italiener. Gregor Kobel im BVB-Goal zeigte vor dem 2:1 eine Glanztat, beim Nachschuss Illing-Juniors war er machtlos.

Ndoye artistisch, aber erfolglos

In 6 Champions-League-Partien zuvor hatte Bologna ein Tor geschossen, nun gelangen den Rot-Blauen innert eineinhalb Minuten zwei Treffer. In der Schlussphase verwaltete Bologna die Führung. Der omnipräsente Dan Ndoye, der bereits in der ersten Halbzeit per Fallrückzieher gescheitert war, vergab das 3:1 aus spitzem Winkel knapp.

Für Bologna ist es der erste Sieg in der «Königsklasse» überhaupt, Dortmund und sein angezählter Trainer Nuri Sahin kassieren derweil die vierte Niederlage im vierten Spiel des Jahres.

Dortmund im Penalty-Glück

Dabei hatte es so gut begonnen für die Dortmunder. Nach einer Viertelstunde zog Bolognas Emil Holm im Verteidiger-Duell Waldemar Anton am Trikot zurück, Schiedsrichter Serdar Gözübüyük zeigte auf den Punkt. Serhou Guirassy trat an und verwandelte zum 1:0. Der Guineer sah seinen frechen Panenka-Penalty allerdings beinahe pariert von Lukasz Skorupski.

Nur drei Minuten später folgte die nächste Penalty-Szene auf der Gegenseite: Diesmal ging Ndoye auf eine Flanke und wurde mit einem Trikot-Zupfer zumindest ansatzweise am Erreichen des Balls gehindert. Diesmal blieb die Schiri-Pfeife stumm – zum grossen (und teilweise berechtigten) Unmut der Italiener.

Dieser verflog dann spätestens nach der Wende vor der Schlussviertelstunde. Remo Freuler wurde auf Seiten Bolognas zur Pause ausgewechselt, wohl auch, weil er bereits verwarnt worden war. Michel Aebischer verpasste den Premieren-Sieg verletzungsbedingt.

