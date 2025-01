Legende: Matchwinner für Atletico Julian Alvarez. IMAGO / Alberto Gardin

Am 7. Spieltag der Ligaphase der Champions League gewinnt Atletico Madrid knapp mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen.

Liverpool holt sich im 7. Spiel den 7. Sieg, Fabian Rieder trifft beim Auswärtssieg vom VfB Stuttgart.

Dortmund findet seine Form weiterhin nicht und unterliegt in Bologna mit 1:2.

Barcelona siegt in Lissabon gegen Benfica spektakulär mit 5:4.

Atletico – Leverkusen 2:1

Trotz langer Überzahl stand Bayer Leverkusen in Madrid am Ende ohne Punkte da. Pablo Barrios holte sich den roten Karton bereits in der 23. Minute für ein überhartes Foul ab. Nach Piero Hincapiés 1:0 in der 45. Minute sah es nach einem gelungenen Auftritt für das Team von Granit Xhaka in der spanischen Hauptstadt aus. Doch noch in Unterzahl glich Julian Alvarez für Atletico aus (52.). Dann flog auch noch Leverkusens Torschütze Hincapié vom Platz – was erneut Alvarez zum späten 2:1-Siegtreffer nutzte.

Liverpool – Lille 2:1

Liverpool bleibt in der Champions League makellos und steht nach dem 7. Sieg im 7. Spiel nicht nur vorzeitig in den Achtelfinals, sondern sichert sich auch den 1. Rang in der Ligaphase. Im Heimspiel gegen Lille war es Mohamed Salah, der mit seinem 3. Treffer in der «Königsklasse» in dieser Saison die Weichen auf Sieg stellte. In der 2. Halbzeit wurde es plötzlich noch einmal eng, nachdem Lille trotz einem Mann weniger auf dem Feld durch Jonathan David zum Ausgleich kam (62.). Nur 5 Minuten später brachte Harvey Elliott die Engländer aber mit einem abgelenkten Schuss wieder in Führung.

Bratislava – Stuttgart 1:3

Der VfB Stuttgart hat in Bratislava den dringend benötigten Pflichtsieg eingefahren. Für die Schwaben traf Jamie Leweling in der 11. und der 36. Minute doppelt. Fabian Rieder wurde in der 70. Minute eingewechselt und kam damit zum ersten Einsatz in diesem Jahr. Für mehr Spielzeit sammelte er gleich selber Argumente: In der 87. Minute entschied er die Partie mit dem 3:1 für Stuttgart. Aus kurzer Distanz schob er locker ein.

Monaco – Aston Villa 1:0

Die AS Monaco hat ausgerechnet in der Champions League aus der Krise gefunden. Nach der Niederlage im Supercup, dem Out im französischen Cup und nur einem Punkt aus den letzten zwei Ligaspielen gewannen die Monegassen gegen Aston Villa zuhause mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Wilfried Singo bereits in der 8. Minute. Breel Embolo zeigte beim Heimteam eine aktive Partie und versuchte sich unter anderem per Fallrückzieher. Denis Zakaria wurde nach 78 Minuten ausgewechselt.

Brügge – Juventus 0:0

In Brügge fielen keine Tore. In einer chancenarmen Partie hätte auch kein Team den Sieg verdient gehabt. Ardon Jashari spielte beim Heimteam durch. Sowohl die Belgier als auch die Italiener bleiben damit im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Atalanta Bergamo – Sturm Graz 5:0

Atalanta Bergamo behielt im Heimspiel gegen Sturm Graz klar die Oberhand. Fünf verschiedene Torschützen sorgten für den souveränen Heimsieg. Während die Österreicher, bei denen Nati-Spieler Gregory Wüthrich über die volle Spielzeit auf dem Feld stand, damit fix ausgeschieden sind, darf Bergamo für die K.o.-Phase planen.

Belgrad – Eindhoven 2:3

PSV Eindhoven kam in Belgrad zum dritten Sieg in dieser Champions-League-Kampagne. Die Niederländer stellten gegen Roter Stern bereits in der 1. Halbzeit dank zweimal Luuk de Jong und einmal Ryan Flamingo auf 3:0. Nach einem Platzverweis gegen Flamingo wurde es aber noch einmal spannend, bis auf 2:3 kamen die Serben noch heran, ein Punktgewinn schaute dennoch nicht heraus.

Champions League